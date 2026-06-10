Marsiglia dejó claro el objetivo tras Liga de Naciones: “Queremos el podio del Mundial”

Terminó el recorrido de nueve selecciones en la Liga de Naciones de la Conmebol. La clasificación automática de Brasil al ser sede dejó a Colombia con una gran posibilidad de poder sellar su primer título en la confederación sudamericana. Fue una lucha mano a mano con Argentina y lograron dar el golpe de autoridad.

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Colombia terminó invicta en la Liga de Naciones con 20 unidades producto de seis victorias y dos empates. Le sacó dos puntos a Argentina que las persiguió en esa pelea por sellar la clasificación y por el título de la competencia. Vinieron de menos a más para remontarle a Paraguay y terminar con un contundente 3-4 en Asunción.

Pese a la victoria de Argentina en Ecuador, Colombia solo necesitaba sumar de a tres para quedar campeonas de la Liga de Naciones y así se dieron las cosas. Justo en el cuarto tanto de las colombianas, la ‘Albiceleste’ había marcado en suelo ecuatoriano.

Ángelo Marsiglia afirmó a los medios de la Selección Colombia que era algo merecido y que en el camino se habían propuesto a ganar este certamen en Sudamérica. Sin embargo, dejó claro el verdadero objetivo para el Mundial y para los Juegos Olímpicos.

EL OBJETIVO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA FEMENINA TRAS GANAR LA LIGA DE NACIONES

Colombia logró ganar esta Liga de Naciones, pero el camino no termina ahí. Ángelo Marsiglia creyó en su nómina, sin tener en cuenta a una referente y máxima goleadora como Catalina Usme en este ciclo y lograron sellar la clasificación al Mundial y quedarse con la competencia sudamericana.

Bajo ese panorama, el entrenador vallecaucano de la Selección Colombia afirmó que, “muy contentos, orgullosos de representar este país. Queríamos un título para la nación que tanto se lo merece. Lo habíamos buscado, se nos da a partir de lo que ya hemos podido conseguir que es la clasificación al Mundial y Juegos Olímpicos”.

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Sin embargo, dejó claro el objetivo de ahora en adelante, “queremos seguir haciendo historia, queremos un podio en el Mundial o en unos Juegos Olímpicos y tenemos que hacer una preparación ardua. Eso es lo que resta en este año y el próximo antes de la Copa del Mundo”.

Ángelo Marsiglia también aseveró que es momento de orgullo por conseguir una copa que merecían y que llevaban buscando desde hace un buen tiempo, “antes que teníamos un deseo latente de campeonar y en el entretiempo sabíamos que debíamos salir por el todo. Estábamos dando mucha oportunidad al rival, pero conseguimos remontar y podemos gritar que Colombia es campeona de la Liga de Naciones”.

ANA MARÍA GUZMÁN NO SE CREE LA VICTORIA EN LA LIGA DE NACIONES

Sin duda alguna, la gran figura de los 90 minutos en la remontada de la Selección Colombia contra Paraguay fue Ana María Guzmán. La lateral derecha marcó dos goles y anotó el último que le dio el título definitivo al combinado ‘Tricolor’.

Ana María ha hecho parte de los procesos prejuveniles y juveniles, siendo subcampeona del mundo en el 2022 y ahora, es campeona de la Liga de Naciones con la selección absoluta. Sobre esto, la defensora afirmó, “feliz y contenta, tanto por el equipo como por mí. Somos una familia, luchamos este partido hasta el fin, estoy con el corazón... nos lo merecemos”.

Además, la autora de dos goles también agregó que, “yo no me lo creo. A mí nunca se me salió de la mente ganar porque ya son muchos años detrás de objetivos con la selección y lograr esto para mí es algo inmenso para todas”. Finalmente, dejó claro que hace parte del sueño, “lo soñamos desde chiquitas, lo soñamos desde que estamos en las primeras selecciones de Colombia y es un orgullo inmenso”.