Marsiglia tomó radical decisión con Catalina Usme para la Liga de Naciones: mala noticia

Después de los últimos tres partidos de la Liga de Naciones, la Selección Colombia quedó a un punto de sellar la clasificación para disputar el Mundial de 2027 en Brasil. Ángelo Marsiglia sabe lo que se juega y lanzó la convocatoria para enfrentar a Uruguay en condición de local y Paraguay de visitante.

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Como ha sido la costumbre en este novedoso certamen, Ángelo Marsiglia volvió a dejar afuera de la convocatoria a Catalina Usme. La máxima goleadora de la Selección Colombia pasó a un segundo plano después de la Copa América 2025 y quedó relegada.

LA MALA NOTICIA PARA CATALINA USME

En Perú con Universitario de Deportes, Catalina Usme marcó 11 goles en 13 partidos que dan esperanzas para el futuro de la Selección Colombia, dado que está más vigente que nunca. Luego, recaló en el América de Cali, un movimiento que la podía acercar más al combinado nacional en la Liga de Naciones.

Sin embargo, no importaron los goles olímpicos, las asistencias o las anotaciones que lleva en el América de Cali para poder convencer a Ángelo Marsiglia y figurar nuevamente en la Selección Colombia, en un momento en el que la generación de juego ha quedado a deber y en un recorrido donde el seleccionado ha carecido de una goleadora.

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Ángelo Marsiglia dejó claro que busca una Selección Colombia más renovada y con jugadoras más jóvenes para empezar a marcar la nueva generación del combinado nacional para el futuro. Por esta razón, no ha vuelto a tener en cuenta a Catalina Usme.

Una mala noticia para Catalina Usme que ha hecho los esfuerzos para volver a la Selección Colombia, pero no ha podido ser de las convocatorias para la Liga de Naciones. La jugadora del América de Cali no ha estado en ninguna lista de Ángelo Marsiglia, y, en ese orden de ideas, no ha jugado ningún partido de esta nueva competencia que es la ruta para el Mundial.

¿HA HECHO FALTA CATALINA USME EN LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Pues bien, salir de una jugadora que es goleadora histórica de la Selección Colombia parece curioso en una competencia tan importante como la Liga de Naciones, y después de ser subcampeona en la Copa América. La experiencia de Catalina Usme, y el factor sorpresa que puede tener han hecho mucha falta.

Y es que, la futbolista del América de Cali es una jugadora que puede mover los hilos y crear opciones de gol en cualquier partido. Además, su remate de larga distancia es ideal en contextos difíciles y un factor que ha complicado un poco a la Selección Colombia es no tener una goleadora como Catalina.

De igual forma, esta podía ser la última competencia de Catalina Usme con la Selección Colombia antes del Mundial de 2027. No estuvo en ningún partido del nuevo certamen y eso la complica con el anhelo de disputar, tal vez, su último certamen orbital, nada más ni nada menos que en Brasil en la primera edición en Sudamérica.

¿CATALINA USME ESTARÁ EN EL MUDNIAL 2027?

Seguramente, la Selección Colombia no defraudará en sellar la clasificación para el Mundial de 2027 en Brasil, pues solo necesitarán un punto en estos dos encuentros ante Uruguay en el Pascual Guerrero y Paraguay en Asunción. Pero, la novedad pasaría por la ausencia de la máxima artillera.

No hizo parte del proceso a lo largo de esta primera edición de la Liga de Naciones. Al no estar en convocatorias, sería complicado que Catalina Usme pueda ser de la lista oficial en el certamen mundialista bajo las órdenes de Ángelo Marsiglia. La nueva generación, liderada por Linda Caicedo y Mayra Ramírez tendrá que guiar al seleccionado cafetero en Brasil, por ahora, sin Catalina.