Néstor Lorenzo confirmó si hará cambios en Colombia para enfrentar a Portugal

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer este viernes 26 de junio en rueda de prensa oficial de la FIFA si hará cambios en el equipo nacional para enfrentar a Portugal en el último partido de la fase de grupos del certamen.

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Al ser consultado si planteará variantes por aspectos físicos o por cuidar a los jugadores amonestados, el estratega nacional anticipó que sí se registrarían cambios.

"No, muchos no, de pronto algunos, pero no muchos, es una situación distinta en cuanto al futuro del campeonato, de como se proyecta la fase posterior", dijo.

Ser primeros

A Néstor Lorenzo se le preguntó sobre si al interior de la Selección Colombia se analizan las alternativas de rivales en dieciseisavos de final dependiendo del lugar en el que se termine la fase de grupos.

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El entrenador nacional reconoció que sí se estudian todas las posibilidades y además anticipó que se tiene la intención de terminar en la primera posición.

"Sin duda que todos lo pensamos (ser primeros), nosotros lo tenemos en cuenta. Sin duda creemos que nos conviene y vamos a tratar de terminar primeros", afirmó.

¿Cómo VER EN VIVO Colombia Vs Portugal por la Copa del Mundo?

El partido entre la selección Colombia contra Portugal por la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo se jugará este sábado 27 de junio a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano.

Todas las emociones del duelo se podrán vivir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 4:30 de la tarde.

El partido también contará con transmisión a través de la APP del Canal RCN y el canal de YouTube del Canal RCN desde las 6:00 P.M.