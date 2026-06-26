Lorenzo respondió si cuidará a los jugadores amonestados en Colombia Vs Portugal

La Selección Colombia está lista para afrontar un nuevo desafío en la Copa del Mundo enfrentando este sábado 27 de junio a Portugal en partido válido por la fecha 3 del grupo K.

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En diálogo exclusivo con Deportes RCN, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, reconoció que el duelo contra Portugal no puede ser considerado como un partido más.

"Nunca es un partid más. Sobre todo con un partido como el Portugal, es un rival muy importante para nosotros y ojalá salga de la mejor manera", dijo.

¿Colombia cuidará a los jugadores amonestados?

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El entrenador de la Selección Colombia respondió si contra Portugal cuidará a los jugadores que han sido amonestados en la fase de grupos de la Copa del Mundo, ya que si reciben una nueva amarilla se perderían el duelo de dieciseisavos de final.

"Cada caso se va a analizar individualmente por posición, queremos hacer un buen partido y presentar un buen equipo", afirmó.

Colombia tiene advertidos al defensa central Jhon Janer Lucumí, el lateral izquierdo Johan Mojica y el mediocampista Jefferson Lerma.

Planificación Vs Portugal

Finalmente, Néstor Lorenzo explicó que la planificación para enfrentar a cada rival se llevó a cabo desde que se realizó el sorteo.

"Se planifica de acuerdo a lo que se va viendo en el proceso, en los partidos de fechas previas y en los amistosos. Se empezó a investigar poco después del sorteo. La estrategia de cada equipo y la manera de afrontar, pero hay dinámicas que se escapan y son actuales", aseguró.

¿Cómo VER EN VIVO Colombia Vs Portugal por la Copa del Mundo?

El partido entre la selección Colombia contra Portugal por la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo se jugará este sábado 27 de junio a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano.

Todas las emociones del duelo se podrán vivir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 4:30 de la tarde.

El partido también contará con transmisión a través de la APP del Canal RCN y el canal de YouTube del Canal RCN desde las 6:00 P.M.