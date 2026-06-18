Néstor Lorenzo y la Selección Colombia de Mayores derrotaron 3 goles a 1 a Uzbekistán por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Tras el cotejo, a través de las redes sociales, se lanzó un dato sobre el director técnico de origen argentino. Este dato tiene que ver con Fabio Cannavaro, entrenador de la selección de Uzbekistán.

Lorenzo y Cannavaro, los entrenadores que son noticia

Lorenzo, con Argentina, y Cannavaro, con Italia, jugaron final de la Copa del Mundo de la FIFA. Esto, que dos entrenadores enfrentados hayan disputado una final como jugadores, solo se había presentado una vez en la historia.

“Fabio Cannavaro y Néstor Lorenzo, los seleccionadores de Uzbekistán y Colombia, fueron AMBOS jugadores en una final de la Copa del Mundo: Cannavaro con Italia en 2006 (capitán y campeón) y Lorenzo con Argentina en 1990 (subcampeón)", señaló MisterChip, por medio de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

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El dato que relaciona a Lorenzo

“Solo había ocurrido UNA vez en TODA la historia del torneo que dos entrenadores enfrentados hubieran disputado antes una final como futbolistas: Brasil-Perú en los cuartos de final del Mundial 1970, con Mario Zagallo y Didí (ambos campeones del mundo con Brasil en 1958 y 1962)”, añadió.



De esta manera, el director técnico argentino de la Selección Colombia entra en la historia de los mundiales. Fabio Cannavaro, como bien se pudo notar, también. Los libros se escriben constantemente.

El dato sobre Lucho

MisterChip, cabe mencionar, también lanzó un dato sobre el extremo izquierdo Luis Fernando Díaz Marulanda, que fue elegido como el mejor jugador de la cancha del Colombia vs. Uzbekistán.



“Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz fueron elegidos MVP de sus partidos en la primera jornada del Mundial 2026 (con Francia, Inglaterra y Colombia, respectivamente). Los TRES juegan en el Bayern Múnich. Es solo la OCTAVA vez en TODA la historia de la Copa del Mundo que tres jugadores del mismo club son nombrados MVP en una misma jornada de la fase de grupos”, dijo. Estos son los registros, mencionados por el mismo MisterChip:



2002 J2: Manchester United (Barthez, Scholes, Fortune)

2006 J1: Chelsea (Lampard, Robben, Makélélé)

2014 J1: Barcelona (Neymar, Alexis Sánchez, Messi)

2014 J2: Bayern Múnich (Robben, Mandzukic, Götze)

2014 J3: Bayern Múnich (Robben, Shaqiri, Müller)

2018 J3: Barcelona (Suárez, Messi, Paulinho, Yerry Mina) - 4 MVPs

2022 J3: Chelsea (Koulibaly, Pulisic, Havertz)

2026 J1: Bayern Múnich (Olise, Kane, Luis Díaz)