Selección Colombia: Néstor Lorenzo tomó decisión con Juan Manuel Rengifo

Quedan horas y días claves para definir la lista oficial de los 26 jugadores convocados para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Néstor Lorenzo, en cumplimiento con la reglamentación de la FIFA lanzó la lista de 55 jugadores preliminares con varias sorpresas.

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Sin duda alguna, se esperaban varios nombres de jugadores que han dado de qué hablar en los últimos meses, entre ellos, revisar la Liga BetPlay con posibilidades para Juan Manuel Rengifo, Andrés Mosquera Marmolejo, Andrés Felipe Román, Hugo Rodallega y otros.

No fue el caso de Hugo Rodallega, pero sí de los otros tres jugadores nombrados de la Liga BetPlay que tendrán oportunidades de disputar el Mundial si así lo considera Néstor Lorenzo.

JUAN MANUEL RENGIFO, DIRECTO A LA SELECCIÓN COLOMBIA DE MAYORES

Entre las novedades claves en este certamen mundialista, Juan Manuel Rengifo es una de las grandes noticias por su rendimiento en Atlético Nacional. Sus goles y asistencias lo dejan como un posible candidato a liderar a la Selección Colombia en próximos años, pero Néstor Lorenzo tomó una decisión clara con el volante.

En la rueda de prensa de Néstor Lorenzo, el entrenador argentino definió la prelista de 55 jugadores con la gran sorpresa de Juan Manuel Rengifo dentro de las posibilidades. Rengifo, que no ha hecho parte de anteriores procesos de las selecciones colombianas tendría la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo y directo a la absoluta.

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Evidentemente, Juan Manuel Rengifo va a ser uno de los líderes del mediocampo en próximos años. Acercarlo a esta lista preliminar será clave para que vaya teniendo regularidad y fogueo junto con sus compañeros de selección y con la posibilidad de aprender de los experimentados en esta competencia mundialista.

El mediocampista de Atlético Nacional ha dejado grandes sensaciones en este primer semestre del 2026 y ya venía demostrando ese gran nivel que lo llevó a estar dentro de los 55 jugadores que pueden componer esa lista oficial de 26 futbolistas para disputar la Copa del Mundo.

LOS NÚMEROS DE JUAN MANUEL RENGIFO PARA GANARSE EL LUGAR DENTRO DE LOS 55 JUGADORES

Juan Manuel Rengifo se ha ganado la oportunidad de concentrar con la Selección Colombia y de imponer los primeros pasos dentro del combinado nacional con la necesidad de ganarse el cupo definitivo para afrontar el certamen mundialista.

En esta temporada con Atlético Nacional, el volante ha sido uno de los grandes goleadores con la institución gracias a siete tantos y seis asistencias, siendo el líder de asistencias en este 2026-I. En todas las competencias ha disputado 21 partidos y sus números llaman la atención.

Sin embargo, sus números vienen dando de qué hablar desde el 2025 cuando anotó cuatro goles en 21 partidos disputados en todas las competencias. Juan Manuel Rengifo marcó cuatro goles y dio tres asistencias. Ya está por doblar la cifra goleadora y ya lo hizo con los pases goles.

¿ESTARÁ JUAN MANUEL RENGIFO EN EL MUNDIAL?

El domingo 31 de mayo, Néstor Lorenzo definirá la lista oficial de 26 jugadores que estarán en el Mundial. Juan Manuel Renfigo ya cumplió con el primer paso para ganarse la oportunidad de estar en la Copa del Mundo. Aunque no ha hecho proceso en las juveniles o en la absoluta a sus 21 años llama la atención de cara al certamen.

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Solo Néstor Lorenzo podrá definir la lista oficial de 26 jugadores con la posibilidad de que Juan Manuel Rengifo esté dentro de los futbolistas convocados para afrontar el certamen. Por ahora, Rengifo concentrará en Medellín junto con James Rodríguez, Jhon Arias, Richard Ríos, y otros jugadores de experiencia para ganarse el puesto.