Néstor Lorenzo se pronunció: estas fueron sus palabras y el motivo

El domingo 12 de abril, la Selección Colombia Sub 17 derrotó a Paraguay en el Sudamericano de la categoría rumbo a la Copa del Mundo que se va a llevar a cabo en Qatar.



El duelo quedó 2 a 0 a favor de la tricolor, que es dirigida por Fredy Hurtado. Con este marcador, Colombia se metió en las semifinales del torneo y avanzó al Mundial en cuestión.

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La FCF

"Con la clasificación de Colombia al Mundial de la categoría, la FCF celebra ya dos clasificaciones a torneos mundialistas: la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA y la Copa Mundial Masculina Sub-17 de la FIFA", señaló la Federación Colombiana de Fútbol.



Así formó la tricolor en el duelo contra los paraguayos: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Éider Carrillo (C), Samuel Martínez, Miguel Agámez; José Escorcia, Matías Caicedo y Adrián Mosquera.

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Lorenzo se pronunció

Tras el juego y la clasificación a la Copa del Mundo, como era de esperarse, muchas reacciones se presentaron y una de las personalidades que se pronunció fue el argentino Néstor Lorenzo.



Lorenzo es el director técnico de la Selección Colombia de Mayores. El argentino liderará al combinado patrio en la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México. Néstor felicitó a la categoría Sub 17.

Palabras de Néstor

"Otro mundial, otra experiencia inolvidable e invalorable para nuestros jóvenes y el futuro del fútbol colombiano. Felicitaciones a los muchachos y al Cuerpo técnico por cumplir el primer objetivo de la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 2026. Vamos por más", manifestó.



El gesto de Néstor Lorenzo con el mensaje a la Selección Colombia Sub-17 se percibe de una manera positiva, ya que eso quiere decir que el argentino está muy atento a lo que suceda con las selecciones juveniles.



En la semifinal del Conmebol Sudamericano de la categoría Sub 17, la escuadra cafetera se tendrá que ver las caras con Brasil. Este compromiso se llevará a cabo el próximo jueves 16 de abril.





