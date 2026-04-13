Otra baja sensible para Néstor Lorenzo antes del Mundial con Colombia

La Selección Colombia vuelve a estar en el "ojo del huracán" a pocos días de iniciar con la Copa Mundial 2026, ya que sus resultados deportivos actuales no son favorables como para llegar en óptima forma a la fase de grupos, pero a ello también se suman las bajas por lesión.

Colombia viene de perder en la última fecha FIFA doble contra la Selección de Francia y la de Croacia, dos resultados negativos en el historial de Lorenzo, al cual se suma otro "dolor de cabeza" enfocado en la conformación de su plantilla, ya que una de las jóvenes estrellas, Yáser Asprilla, habría sido diagnosticado por delicada lesión.

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Lesión de rodilla perjudica a Yáser Asprilla y Néstor Lorenzo

Quedan menos de 60 días para que comience la cita mundialista de 2026, se terminaron de definir los cupos que estaban pendientes para la fase de grupos y los equipos se siguen preparando de buena manera para asumir el reto, tal como es el caso de la Selección Colombia.

La 'tricolor' llega con ilusión y las expectativas bastante altas por el buen presente deportivo con el que cuentan los jugadores de manera individual en sus respectivos clubes, tal como es el caso de Luis Díaz, Luis Suárez y Richard Ríos.

Sin embargo, hay un jugador que no la pasa tan bien en Europa y que ello también le estaría costando su cupo en la selección, pero ahora mucho más, ya que contaría con una lesión que lo dejaría por fuera de los terrenos de juego alrededor de 2 meses.

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Yáser Asprilla es el protagonista de esta novela, ya que su paso por Turquía con Galatasaray no ha sido bastante bueno y justo en uno de sus primeros partidos como titular salió lesionado tras un golpe en su rodilla, tal como lo habría confirmado el propio club.

“En el partido contra Göztepe disputado en la 27ª jornada de la Süper Lig, Yáser Asprilla sufrió un golpe en la rodilla. Tras las pruebas realizadas en nuestro hospital patrocinador Acıbadem, se detectó edema en la rodilla y sangrado en la cápsula articular. Hoy, nuestro futbolista pasó el día con tratamiento, acompañado por fisioterapeutas y separado del equipo”.

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¿Cómo le ha ido a Yáser Asprilla con Galatasaray?

Tras su destacado paso por Girona, Yáser arribó al fútbol de Turquía a principios de la temporada 2025 en condición de préstamos hasta junio. Desde entonces ha tenido la oportunidad de jugar 9 partidos, más de 300 minutos en el terreno de juego en donde ha sido titular en tres ocasiones.

Próximo partido de Néstor Lorenzo con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto de Néstor Lorenzo en el banquillo de Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.