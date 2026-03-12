Rengifo y Loboa llaman interés en grande de Ecuador

Sin duda alguna, el fútbol ecuatoriano ha tomado mucha fuerza en las competencias más importantes del continente sudamericano con el Independiente del Valle, Liga de Quito y el Barcelona de Guayaquil, equipo que el año pasado eliminó a Corinthians en la Copa Libertadores y en el 2026 sacó a Botafogo en la tercera fase.

Barcelona selló la clasificación para la fase de grupos esperando su suerte en el bombo 4 para el sorteo. Además de la importancia que ha tomado el balompié ecuatoriano, estos clubes se han fijado en grandes jugadores del Fútbol Profesional Colombiano y el elenco de Guayaquil se estaría fijando en Juan Manuel Rengifo y en Halam Loboa.

Independiente del Valle se interesó en el arquero Aldair Quintana que estaría cerca de cambiar de aires firmando con el elenco ecuatoriano. En ese sentido, Barcelona de César Farías también estaría buscando a dos figuras de Colombia y jóvenes talentos para potencializarlos.

SECRETARIO TÉCNICO DE BARCELONA DE ECUADOR SE INTERESA POR JUAN MANUEL RENGIFO Y HALAM LOBOA

César Farías conoce bien el Fútbol Profesional Colombiano y, seguramente, habría candidatizado algunos nombres para fichar en un futuro. El secretario técnico del Barcelona de Guayaquil afirmó en Medio Tiempo de Win Sports que hay uno que otro jugador que es de su gusto, y por qué no, que en algún momento puedan tener un espacio en el club.

Andrés Altamar afirmó que se ha fijado mucho en los siguientes jugadores juveniles del balompié colombiano, “el primero es Dereck Moncada, para mí es de los jugadores promesas del FPC, luego, Halam Loboa del Medellín y en Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo”.

El secretario técnico tan solo nominó a tres jugadores que son del gusto de Andrés Altamar, no hay acercamientos con Juan Manuel Rengifo y Halam Loboa, más allá de un interés en, por qué no, algún momento tener a estos dos futbolistas en el equipo en un futuro.

Halam Loboa es una de las piezas más importantes en la actualidad del fútbol colombiano y sus partidos en Copa Libertadores en la fase II y fase III ha acaparado varias miradas de otras ligas. Además, Juan Manuel Rengifo ya dejó su sello contra el Inter Miami de Lionel Messi y en el rentado local también viene sumando regularidad con la posibilidad de cambiar de equipo.

Aunque no hay una oferta concreta por ninguno de los dos jugadores, Federico Spada, director deportivo del Medellín afirmó que después del partido de Copa Libertadores en Uruguay frente al Liverpool, ya tenía en su celular más de cinco equipos internacionales interesados en contratar al juvenil del cuadro ‘Poderoso’.

Pasar a un equipo como el Barcelona de Guayaquil podría permitirles a los dos jugadores estar en el radar de las mejores ligas del mundo, y por qué no, en un futuro estar en la Selección Colombia como la sangre joven de la ‘Tricolor’ en los siguientes Mundiales.