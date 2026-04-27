Orgullo colombiano: Daniel Muñoz alcanzó histórica marca con Crystal Palace

Daniel Muñoz sigue escribiendo una historia destacada en el fútbol inglés. El lateral colombiano alcanzó este fin de semana la cifra de 100 partidos con Crystal Palace, consolidándose como una de las piezas más importantes del club desde su llegada a la Premier League a comienzos de 2024.

Su presente en Inglaterra ilusiona tanto a Crystal Palace como a la Selección Colombia

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El centenario llegó en un escenario emblemático: Anfield. Allí, el equipo londinense cayó 3-1 frente a Liverpool, en un compromiso en el que el defensor cafetero volvió a ser protagonista. Más allá del resultado adverso, Muñoz marcó el descuento parcial para los visitantes en una acción que generó polémica en Inglaterra.

La jugada se presentó al minuto 71, cuando Liverpool dominaba el marcador y su arquero Freddie Woodman pedía asistencia médica tras un golpe en la rodilla izquierda. Mientras el guardameta permanecía en el suelo, Muñoz aprovechó la continuidad de la acción y definió por encima para marcar el 2-1 transitorio. La anotación despertó reclamos desde la tribuna y comentarios divididos entre aficionados y prensa local.

Más allá de la controversia, el gol confirmó el peso ofensivo que ha adquirido el colombiano en Crystal Palace. Con esa anotación llegó a 11 tantos con la camiseta de los Eagles, además de registrar 15 asistencias en sus primeros 100 compromisos.

Daniel Muñoz alcanza histórica marca con Crystal Palace: gran registro

El balance estadístico refleja su regularidad y protagonismo: 77 partidos en Premier League, 6 en FA Cup, 5 en Carabao Cup, 11 en Conference League y uno más en la Community Shield. Números que ratifican la confianza que ha depositado en él el técnico Oliver Glasner.

En materia de títulos, Muñoz también ha dejado huella. En mayo de 2025 fue campeón de la FA Cup tras vencer 1-0 al Manchester City en la final. Meses después, Crystal Palace sumó la Community Shield al imponerse por penales frente a Liverpool.

Con 100 partidos en tiempo récord, Daniel Muñoz confirma su crecimiento internacional y se afianza como uno de los laterales colombianos más destacados del momento.