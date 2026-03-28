Este domingo 29 de marzo, la Selección Colombia de Mayores se verá las caras en suelo norteamericano con su similar de Francia, esto por un partido amistoso correspondiente a la presente doble fecha FIFA.



Este compromiso también servirá como preparatorio para lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. La tricolor arriba al cotejo ante el conjunto galo tras perder el jueves 26 contra Croacia por 2 goles a 1.

FIFA entrevista a James

De cara a este encuentro ante la escuadra de Kylian Mbappé y compañía, la FIFA aprovechó la ocasión y le realizó una entrevista al capitán de la Selección Colombia, James David Rodríguez, que en la actualidad milita en Minnesota United FC de la MLS.



En la charla, el exjugador del Real Madrid de España habló sobre su compañero Luis Fernando Díaz y no se guardó absolutamente nada. James reveló la razón por la que hay que cuidar al extremo del Bayern Múnich.

Esto dijo James de Lucho

Sin rodeos, el nacido en Cúcuta afirmó que Lucho Díaz va a ser grande y que por eso se debe proteger, arropar. Cabe mencionar que en la actualidad el guajiro es considerado uno de los mejores extremos del mundo.



"Cuando se tiene a Lucho sabes que en cualquier momento va a hacer un gol o algo importante. Es nuestro ícono ahora mismo y tenemos que cuidarlo para que se sienta cómodo", empezó señalando Rodríguez.

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Confianza entre James y Díaz

"Creo que los jugadores que ganan partidos tienen que estar lo más cómodo posible dentro del campo y es lo que intento también, que esté cómodo, que pueda hacerlo jugar. Uno tiene que conocer las virtudes que tienes al lado. Intento sacarle provecho al máximo a Lucho. Todo lo que ha hecho ha sido único y creo que va a ser grande, por eso hay que cuidarlo como tal", sentenció.



La camaradería y complicidad que tienen James Rodríguez y Luis Díaz es realmente positiva y los hinchas de la Selección Colombia confían en esto para que la tricolor llegue a las fases finales del Mundial 2026.