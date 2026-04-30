Pibe Valderrama dice cuál debería ser el centro delantero de Colombia en el Mundial

Carlos Valderrama habló en entrevista con el programa Despierta Win, de Win Sports, y comentó quién debería ser el centro delantero de la Selección Colombia de Mayores de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



El histórico jugador del combinado tricolor expresó que Rafael Santos Borré debería ser el atacante de la tricolor en el certamen orbital que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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El Pibe elige a Borré

Pero eso sí, el Pibe no se guardó absolutamente nada para decir que Borré se tendría que quedar en el centro del ataque para ser más relevante, sin tener que meterse tanto en el mediocampo, pues esto, según Carlos, afectaría el mismo actuar del jugador.



En la misma charla, el Pibe Valderrama hizo referencia en general a la Selección Colombia. “Yo con esta selección voy hasta el final, me gusta desde que inició el proceso”, expresó, sin rodeos.

Sobre Lucho...

Luego, Carlos aprovechó para decir que el extremo izquierdo Luis Fernando Díaz, que milita en Bayern Múnich de Alemania, ya lo superó. El Pibe valoró mucho el trabajo del exjugador del Junior de Barranquilla y del Porto de Portugal.

“Luis Díaz ya me superó, lo felicito, crack. Me gusta que no cambió, siguió siendo el mismo”, aseguró. Lucho fue figura con su club en el partido de ida de las semifinales de la Uefa Champions League ante PSG de la Ligue 1 de Francia.

El Pibe habló del Junior

El Pibe Valderrama, a su vez, hizo referencia a la declaración del portero del Junior de Barranquilla, Mauro Silveira, sobre Jermein Peña, quien fue expulsado en un juego de Copa Libertadores ante Sporting Cristal de Perú. El arquero dijo que el Junior perdió por la expulsión de su compañero.

“Cuando uno tiene problemas con un compañero… en el camerino. Peña tiene que cogerla suave, porque es reincidente, pero eso se habla adentro”, sentenció Carlos Valderrama, entre otras cosas más.