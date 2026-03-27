El jueves 26 de marzo, la Selección Colombia de Mayores se enfrentó en territorio norteamericano con Croacia por un compromiso correspondiente a la presente doble fecha de amistosos FIFA.



Este duelo, y el de la tricolor vs la escuadra de Francia del domingo 29 de marzo, sirven como preparación para lo que será la Copa del Mundo 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Qué dijo el Pibe sobre la tricolor?

Uno de ellos, precisamente, fue el Pibe Valderrama. Carlos analizó el encuentro del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo e inicialmente, hizo referencia a que el grupo de jugadores que iniciaron el partido serán los titulares en la Copa del Mundo.



"Empezó el equipo titular, ese es el equipo titular de la Selección Colombia, que eso es bueno, ya sabemos cuál es el equipo titular. Marcamos el gol y después hubo un accidente porque hubo un autogol. Ahí el partido es parejo para los dos", manifestó.

Luego, sin rodeos, el Pibe advirtió sobre el imperdonable error que podría condenar a la Selección Colombia en el Mundial FIFA 2026. A lo que se refiere el exjugador de la tricolor son a las oportunidades de gol no concretadas. Vale recordar que Luis Javier Suárez desperdició una ocasión sin portero.



"Después tenemos ocasiones de gol, que las desaprovechamos. En el Mundial esas no se pueden perdonar. Y después vino el segundo gol de ellos, que fue error de Camilo (Vargas), se lo comió el arquero. Porque si desperdiciamos allá (ataque) y acá regalamos (portería), ahí está el resultado, 2 a 1", afirmó.

El Pibe habló de la defensa de Colombia

Por último, entre otras cosas más, el Pibe Valderrama comentó que el rendimiento de la defensa estuvo regular. En esa zona estuvieron de titulares Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica.