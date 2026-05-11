La actuación de Juan Fernando Quintero en el agónico empate y posterior clasificación de River Plate frente a San Lorenzo dejó una ola de elogios en la prensa argentina, que destacó el carácter, la jerarquía y la personalidad del colombiano en una de las noches más tensas del semestre para el conjunto millonario.

Prensa argentina se rinde ante Juanfer Quintero tras rescatar a River en noche dramática

El volante colombiano fue determinante en el 2-2 disputado en el estadio Monumental. Primero apareció con una asistencia para el gol de Marcos Acuña, luego marcó el empate agónico en el último suspiro del encuentro y, además, convirtió su cobro en la tanda de penales que terminó dándole la clasificación a River Plate a los cuartos de final del Torneo Apertura.

OLE y TYC Sports coincidieron en señalar que Quintero volvió a demostrar su capacidad para asumir protagonismo en los momentos de máxima presión.

Durante los 75 minutos que estuvo en cancha, el colombiano no solo participó directamente en los goles, sino que también lideró el juego ofensivo del equipo con cuatro chances creadas, 70 pases completados de 84 intentados y siete recuperaciones, cifras que lo consolidaron como el jugador más influyente de la noche.

Juanfer Quintero desata locura en Argentina: gol agónico, insulto y lluvia de elogios

Sin embargo, más allá de su rendimiento futbolístico, una de las imágenes que marcó el compromiso fue su explosiva celebración tras el empate. Después de convertir el 2-2, Juanfer se dirigió hacia una de las tribunas y lanzó insultos a los hinchas de River, visiblemente afectado por los cánticos que minutos antes habían bajado desde las gradas.

“Antes del gol se estaba hablando de que nos fuéramos todos... Le hemos dado mucho a este club y todavía tenemos mucho para dar”, expresó el colombiano entre lágrimas al finalizar el compromiso, dejando en evidencia la carga emocional que significó el partido.

La reacción del mediocampista generó un fuerte debate en Argentina, aunque buena parte de la prensa respaldó su desahogo por aparecer en el momento más crítico y sostener a River cuando parecía eliminado. Una vez más, Quintero demostró por qué sigue siendo uno de los futbolistas más decisivos y queridos por gran parte de la afición riverplatense.