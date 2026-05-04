Pablo Repetto se hartó tras clasificar: "No busquen problemas donde no los hay"

A Santa Fe hay que matarlo en el todos contra todos o si no, se mete lentamente a la clasificación para las fases finales en las últimas fechas. Además, en las definiciones de títulos se convierte en uno de los protagonistas sin importar el contexto del momento en el que está el cuadro cardenal.

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Por ejemplo, ahora, en la Copa Libertadores van mal y se ha hablado bastante del futuro de Pablo Repetto hasta tal punto de un ultimátum si no ganaba contra Internacional de Bogotá. Sin embargo, Hugo Rodallega, Emanuel Olivera y Nahuel Bustos dieron el golpe final para remontar el duelo de capitalinos y sellar el paso a los Play-Offs.

Santa Fe sigue vivo en todas las competencias y en los cuartos de final de la Liga BetPlay tendrá que medirse con el América de Cali, rival que ya enfrentó en condición de visitante en el presente torneo y que perdió por la mínima diferencia por gol de Daniel Valencia. La serie terminará en El Campín y puede ser una ventaja.

EL ANÁLISIS DE PABLO REPETTO DESPUÉS DE LA CLASIFICACIÓN

En primera instancia, Pablo Repetto fue consultado en la rueda de prensa por ese replanteamiento que le ha salido bien. Sacó a Franco Fagúndez lesionado y Nahuel Bustos ingresó muy participativo y, además, marcó uno de los tres goles de la victoria.

Pablo Repetto indicó que, “vi un partido en el que comenzamos bien, ellos manejaron con posibilidades. En el segundo tiempo el gol de ellos es un contragolpe en un tiro de esquina nuestro, a partir de ahí todo el partido fue Santa Fe que fue a buscar y logramos tres goles, cerca del cuarto. Fue merecido por como fue el partido. Yo lo veo de esa manera”.

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Posteriormente, el uruguayo afirmó que hay tranquilidad en estos momentos antes de afrontar los Play-Offs, “me dejó contento la personalidad del equipo, de los jugadores. Perdíamos 0-1 y la pelota quema. Otros rivales no ganaron y no es fácil después de todas las críticas que recibimos. Fue a base de juego la remontada, de pases, no fueron pelotazos y habla de la jerarquía, del plantel, no solo los once sino los que tenían que entrar, el caso de Scarpeta que era su tercer partido, Perlaza, Jáder, Nahuel que quizá no ha sido titular habitualmente. Es satisfactorio que los que entren lo hagan bien y es el fruto de que se haya remontado”.

Sobre Nahuel Bustos que marcó el gol, Pablo Repetto afirmó que, “Nahuel llegó para jugar en esa posición al lado de Hugo. Lo ha hecho en algunos partidos que necesitábamos ganar. Es una dupla que es compatible, está Franco, está Maxi Lovera, pero son jugadores de diferentes características. Así hemos jugado, no es fácil que vengan extranjeros y encuentren la mejor versión en pocos meses. Cada uno venía sin jugar y se necesita tiempo, es la realidad”.

¿HAY PROBLEMA INTERNO EN SANTA FE? PABLO REPETTO RESPONDIÓ

Además de ese análisis, Pablo Repetto también se encargó de cerrar todos esos rumores que han salido de peleas con Hugo Rodallega, especialmente después de su salida en Argentina contra Platense cuando quedaban diez minutos para finalizar el encuentro.

“Lo principal es el nivel de los jugadores que tenemos, que confiamos, nos criticaron mucho, lo aceptamos, pero no aceptamos que digan que estamos peleados con Hugo, no digan boludeses. Eso quería dejarlo claro, eso me duele. Acepto que digan que el equipo ha jugado mal, pero no busquen problemas donde no los hay. Es un premio para toda la gente que estuvo y creo que es el Santa Fe que todos queremos”, fue el mensaje de Pablo Repetto.

EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE SANTA FE

En el partido salió lesionado Franco Fagúndez que se uniría al departamento médico que ya cuenta con Maximiliano Lovera, Yilmar Velásquez, Edwin Mosquera y Mateo Puerta, “hoy entrenaron con el grupo. El que está un poco más atrás es Lovera, el resto está mejor, pero necesitan entrenamiento. Una lesión con la seguidilla te deja afuera diez, once partidos porque se juega muy seguido. Es lo que toca en un campeonato así”.

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La continuidad en la competencia podría ser peor para los jugadores que vienen regresando de condiciones físicas, y, para el plantel que esperan recuperar a los futbolistas en estos Play-Offs. El entrenador charrúa no dio un parte de Franco Fagúndez, pero por sus gestos estaría afuera un buen tiempo.