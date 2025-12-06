"Queremos ganar algo" Falcao analiza el sorteo para Colombia

La Selección Colombia ya conoce el camino inicial que deberá recorrer en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras el sorteo realizado este viernes en Washington, la Tricolor quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el vencedor del Repechaje Intercontinental 1 (entre Nueva Caledonia, Congo y Jamaica).

Entre los representantes colombianos presentes en el evento estuvo Radamel Falcao García, quien sorprendió al asumir por primera vez el rol de analista deportivo y dejó claros los objetivos de la Selección: “Colombia aspira a ganar algo”.

“Colombia y Portugal deben liderar el grupo”

En conversación con ESPN, el máximo goleador en la historia del país analizó el reto que tendrá el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Para Falcao, la exigencia será alta, pero Colombia está preparada para competir al máximo nivel.

“Portugal está en gran nivel. Creo que junto a Colombia son los llamados a liderar el grupo. Espero que podamos ganar y avanzar a la siguiente ronda”, afirmó el delantero de 39 años.

El ex Millonarios destacó además el crecimiento del combinado nacional tras la frustración de no clasificar al Mundial de Catar 2022:

“Colombia ha madurado. Hay un grupo de jugadores con gran nivel, importantes en sus clubes. Colombia aspira a ganar algo… queremos competir y lo demostramos en la Copa América”.

El histórico atacante no dudó en elogiar la solidez de una plantilla que combina juventud, talento y la experiencia necesaria para soñar.





Mentalidad ganadora para enfrentar a los grandes

El ‘Tigre’ reconoció que el camino hacia instancias definitivas requerirá enfrentar rivales de peso como los europeos y algunas de las selecciones más físicas del torneo. Para él, la clave está en el compromiso psicológico:

“Ya en estas instancias tienes que enfrentar a los mejores. Tenemos que estar mentalmente preparados, fuertes, para jugar de igual a igual con cualquiera, con mentalidad ganadora”.

Y fue tajante sobre los temores del sorteo:

“No creo que ahora toque decir no quiero a este. Si lo puedes evitar, mejor, pero si te toca, tienes que enfrentar a todos”.

Un mensaje claro para una Selección que apunta a escribir una página histórica en Norteamérica.

El sueño de un país, la voz de un referente

En su debut como analista, Falcao dejó una frase que marca el espíritu de esta Colombia:

“Queremos ganar algo”.

El reto está marcado y el máximo goleador de la Tricolor lo sabe, si este equipo mantiene la madurez y la ambición mostrada en los últimos años, el Mundial 2026 puede ser la oportunidad perfecta para dar un golpe que el fútbol colombiano ha esperado por décadas.