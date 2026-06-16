Se acerca la hora cero. Cada vez falta menos para lo que será el debut de la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también Todo listo para Uzbekistán: Colombia ya se instaló en Ciudad de México

El grupo de Colombia

El combinado tricolor está ubicado en el grupo K del certamen orbital y allí comparte con las selecciones de Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. En el papel, Colombia está llamada a avanzar de grupo en el primer o segundo lugar.



El primer duelo del equipo cafetero será ante la selección de Uzbekistán, que entrena el italiano Fabio Cannavaro. El partido se disputará en Ciudad de México y comenzará este miércoles 17 de junio, a las 9:00 p. m., hora colombiana.

Lea también Lorenzo patea el tablero: este jugador sería titular en el debut de Colombia en el Mundial

Palabras de Carlos Antonio Vélez

Previo al cotejo, como era de esperarse, se han presentado muchas apreciaciones. Una de las personas que se pronunció previo al choque fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez.

“Bueno, ya mañana jugamos y jugamos ante el más débil de todos los equipos que el sorteo le entregó a los sudamericanos, pero hay que hacer los deberes, que no vaya a pasar lo de España”, manifestó Carlos Antonio Vélez, en Planeta Fútbol.

Se acerca el debut de la tricolor

Por la primera jornada del grupo H, como bien se sabe, la selección de Cabo Verde sorprendió a España y le sacó un empate sin goles. Se espera que esta situación no se presente en el Uzbekistán vs. Colombia.



El compromiso por la primera fecha del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia se podrá ver a través de la señal del Canal RCN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.











