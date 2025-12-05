¿Quién sería el rival de Colombia que llegaría del repechaje?

Ya todo está listo para que la Selección Colombia comience el sueño mundialista. El primer paso ya se decidió con el respectivo sorteo de la fase de grupos en donde marcará el comienzo de una Copa del Mundo inigualable con la participación de 48 selecciones por primera vez en la historia.

Serán ocho partidos para Colombia si quiere llegar a disputar la final o meterse en el podio y el punto de partida será en un grupo con una potencia global como Portugal en el último Mundial de Cristiano Ronaldo, que, seguramente podría ponerle fin a su carrera deportiva. Uzbekistán y un seleccionado de repesca internacional serán los otros dos rivales.

La repesca saldrá de los partidos entre las selecciones de la CONCACAF, Oceanía y África, en una llave en donde la República Democrática del Congo ya espera por rival. Puede ser una ruta fácil para la Selección Colombia, pero también será un examen enfrentarse a combinados que poco o nada conoce.





EL RIVAL DE COLOMBIA QUE LLEGARÁ DE REPECHAJE

En marzo se conocerán las otras seis selecciones que estarán en el Mundial de 2026. De Europa saldrán 12 países de las 16 que compiten en la repesca, para que solo clasifiquen cuatro naciones. En el repechaje internacional que está Bolivia en la pelea, Colombia espera por Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo.

Para Néstor Lorenzo y sus dirigidos, habrá que estar pendientes del enfrentamiento inicial entre Jamaica y Nueva Caledonia que tendrán que medirse para llegar a una final en donde ya espera el Congo con la necesidad de decidir al último clasificado para el Grupo K.

Nueva Caledonia podría jugar por primera vez un Mundial, siempre y cuando venzan a Jamaica en el primer partido antes de medirse contra la República Democrática del Congo.





¿CÓMO LE FUE A JAMAICA Y NUEVA CALEDONIA EN ELIMINATORIAS?

La selección de Jamaica se ganó la posibilidad de jugar la repesca internacional después de una Eliminatoria de la CONCACAF en donde quedaron segundos detrás de Curazao que logró una histórica clasificación directa a la Copa del Mundo. Los jamaiquinos hicieron 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota.

Mientras tanto, Nueva Caledonia clasificó primera en el Grupo A con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. En tercera ronda superaron a Tahití, pero en la final perdieron contra Nueva Zelanda que fue la única de Oceanía que selló el paso de manera directa.

Por su parte, Congo llegó al repechaje de las Eliminatorias de África en donde dejó de lado a dos selecciones grandes. Camerún quedó eliminada en manos de los congoleños, mientras que Nigeria perdió la final. De esa forma, están instalados en la repesca internacional.