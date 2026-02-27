Histórico de Selección Colombia respalda a Falcao: ‘Tiene una última bala’

El entorno de la Selección Colombia se estremeció, luego de conocer la información que llegó desde Argentina. Al parecer, Néstor Lorenzo tuvo charlas con Radamel Falcao García, afirmando que si llegaba a tener continuidad y minutos en Millonarios, sería llamado a la Copa del Mundo.

El sueño de Radamel Falcao García va más allá de cumplir ese sueño de niño, que tiene que ver con jugar en Millonarios. Hay un objetivo en la mente, ser parte de la Selección Colombia en la Copa del Mundo del 2026.

Mucho se ha hablado al respecto, de una opción de ese ‘último baile’ de Falcao con la Selección Colombia. Ahora, el entorno y exjugadores de la tricolor han dado sus conclusiones y todos coinciden en lo mismo: tener a Radamel Falcao García en la Selección Colombia sería un valor agregado y no solo como un apoyo moral, que esté en el terreno de juego, compartiendo el día a día.

Abel Aguilar, voz autorizada para hablar de la Selección Colombia

Uno de los jugadores que estuvo en el proceso de la Selección Colombia, en Brasil 2014 y Rusia 2018, fue Abel Aguilar. El exjugador habló en Despierta Win, acerca de si llevaría o no a Radamel Falcao García a la Selección Colombia “Yo lo llevo. Hay un tema, creo que el profe lo dijo, tiene que estar bien. Hay que estar en condiciones aptas de estar en la Selección. Cuando uno está ahí, es una exigencia alta, no estar por estar”.

Complementó con lo que puede aportar, sin embargo, advirtiendo que todo depende si está o no en condiciones óptimas “Falcao puede estar desde el grupo y liderazgo, siento que tiene todavía una última ‘bala’, estando bien físicamente, en condiciones de poder aportar, que no solo sea para llevarlo a motivar y para que esté en el grupo. El profe Néstor lo dijo claro, la Selección es una vara muy alta y tiene que ser así, sea el que sea”.

“Siento que si Falcao está bien físicamente, en condiciones y continuidad, creo que puede tener una última posibilidad de hacer algo importante” concluyó.

Los números de Abel Aguilar con la Selección Colombia

Abel Aguilar disputó un total de 71 partidos con la Selección Colombia. Estos fueron entre el 2004 y el 2018, siendo parte de las Copas del Mundo del 2014 y del 2018.