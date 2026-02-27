Revelan cuándo volverá Juanfer a las canchas: ¿jugará los amistosos con Colombia?

En aproximadamente un mes se llevarán a cabo los dos partidos amistosos que la Selección Colombia tiene programados para la fecha FIFA de marzo (ante Croacia y Francia), por eso, el técnico Néstor Lorenzo está muy atento al presente de sus jugadores y especialmente a los que sufrieron lesiones.

Uno de esos futbolistas es Juan Fernando Quintero, quien recordemos sufrió un desgarro grado 1 en el bíceps femoral derecho durante el partido de River Plate contra Vélez Sarsfield del pasado 22 de febrero.

¿Juanfer estará en los próximos partidos amistosos de Colombia?

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el volante creativo de 33 años avanza mejor de lo esperado en su proceso de recuperación y estará de regreso en las canchas en unos 10 días, así que podrá estar disponible para los partidos amistosos del equipo ‘Tricolor’.

Es importante mencionar que los partidos ante Croacia y Francia se llevarán a cabo el 26 y 29 de marzo en territorio estadounidense, dos de los equipos que están en la agenda de Colombia junto con la Selección de Jordania, que sería el último rival antes del inicio del Mundial 2026, duelo que según reportes se jugaría en California el próximo 6 de junio.

Los números de Quintero con River Plate

El exjugador de clubes como Atlético Nacional, Porto, Junior, Independiente Medellín, Racing de Avellaneda y América de Cali ha disputado 6 partidos en el presente torneo de fútbol argentino, aportando dos goles y una asistencia, mientras que en la copa local registra un gol y una asistencia en un partido jugado.

En lo que va de 2026, el volante acumula más de 500 minutos disputados y es uno de los habituales titulares en el equipo de la ‘banda cruzada’, que recordemos tendrá que buscar nuevo técnico ante la salida de Marcelo Gallardo debido a los malos resultados.

