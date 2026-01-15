Richard Ríos da parte de tranquilidad en Colombia: Mourinho confirmó lo esperado

Richard Ríos encendió las alarmas en la Selección Colombia tras su lesión durante el juego por los cuartos de final de la Copa de Portugal entre Benfica y Porto. El colombiano se marchó con molestias en su hombro, en lo que fue la derrota 1-0 para su equipo.

El cafetero se retiró en camilla e inmediatamente la noticia fue remitida al cuerpo técnico del combinado nacional. El ex Palmeiras que es uno de los referentes principales del equipo de Néstor Lorenzo y por ello dejó dudas sobre el alcance de su golpe, pensando en la Copa del Mundo 2026.

Aunque Benfica no emitió ningún parte médico de manera oficial, el elenco de las águilas ya estudia el impacto que puede tener la lesión del colombiano para el resto de la temporada. Al acabar el clásico contra Porto, José Mourinho hizo referencia al golpe sufrido por Ríos y su futuro.

Tras el golpe, el entrenador luso manifestó que confía en el regreso de Ríos: "Esta clase de jugadores, piensan más en el ahora que en el futuro. Richard es un jugador con carácter y estoy seguro de que nos ayudará mucho en lo que queda de la temporada".

En otras noticias

Después de concluir el partido se reveló que el impacto de la lesión de Richard no sería tan complejo. El mediocampista estaría de vuelta antes de lo pensado y en caso de tener que operarse podría estar de regreso en un plazo de dos meses.

Ante esto, el referente de la tricolor se perdería los amistosos de la Selección Colombia en el mes de marzo ante Francia y Croacia, pero estaría sin líos en el Mundial 2026. El jugador alcanzaría a llegar a la cita mundialista sin la presión de forzar su recuperación.

Por ahora, en Portugal y el entorno del Benfica hay cautela hasta que se completen las pruebas médicas. Lo cierto es que Richard Ríossabe que su objetivo es llegar en un estado de forma óptimo al cierre de temporada y por ello hará el proceso necesario para recuperarse.

Lea también Los colombianos se revalorizan: Suárez y Ríos los que más aumentaron

Se espera que en suelo europeo haya novedades sobre los jugadores colombianos a lo largo de la temporada. Sin embargo, la expectativa principal es que la base de la Selección Colombia llegue en un estado de forma importante para el mes de junio.