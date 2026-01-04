Logo Deportes RCN Vertical
Los colombianos se revalorizan: Suárez y Ríos los que más aumentaron

Con el inicio de un nuevo año también salen a la luz los nuevos precios de los jugadores y hay varios jugadores colombianos que cambiaron su valor.
El 2025 fue un año inolvidable para Luis Javier Suárez, quien no solo brilló con goles, sino que también dio un salto enorme en su valor de mercado. El delantero colombiano terminó el año como el futbolista del país que más se valorizó, confirmando que su explosión en Europa y en la Selección Colombia no fue casualidad.

Suárez, el gran ganador del 2025

Según Transfermarkt, el atacante del Sporting de Lisboa tuvo un incremento de 17 millones de euros en su valor de mercado durante los últimos 12 meses, pasando de 5 M a 22 M, un crecimiento superior al 300 %.

Suárez comenzó el año en Almería, en la segunda división de España y en el mercado de verano dio el salto al Sporting. Entre ambos clubes y la Selección Colombia, cerró el 2025 con 37 goles, siendo además el máximo artillero colombiano del año y figura clave en la clasificación al Mundial 2026.

El ranking de colombianos que más subieron su valor

Detrás de Suárez aparece Richard Ríos, quien también cambió de club en 2025 al pasar de Palmeiras a Benfica. El volante tuvo un aumento de 8 millones de euros, alcanzando igualmente los 22 M.

El tercer lugar es para Jhon Lucumí, defensor del Bologna, que incrementó su cotización en 7 millones hasta llegar a 25 M. El top 5 lo completan Nelson Deossa (Real Betis) y Kevin Serna (Fluminense), ambos con ascensos importantes gracias a su regularidad y proyección.

Top 5 de colombianos más valorizados en 2025:

•Luis Javier Suárez: +17 M€

•Richard Ríos: +8 M€

•Jhon Lucumí: +7 M€

•Nelson Deossa: +4,5 M€

•Kevin Serna: +3,8 M€

Un año que marcó tendencia para el fútbol colombiano

El fuerte crecimiento en el valor de mercado de varios futbolistas refleja el buen momento del jugador colombiano a nivel internacional. Con Luis Suárez como gran protagonista, el 2025 dejó cifras récord y consolidó a varios nombres que llegan al 2026 con cartel alto, mercado activo y el Mundial como gran objetivo en el horizonte.

