Colombia, atenta: Estados Unidos envió exigencia a rival para disputar la fase de grupos

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo, que disputará el Mundial 2026, deberá permanecer aislada durante 21 días antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos, debido al brote de ébola registrado en el país africano, informaron este viernes las autoridades estadounidenses.

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Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, dijo a ESPN que las autoridades estadounidenses informaron a la FIFA, a la selección congoleña y al gobierno en Kinshasa sobre la obligación de mantener una "burbuja sanitaria" en Bélgica.

Los jugadores congoleños se encuentran actualmente concentrados en Lieja, donde realizan su preparación previa al torneo que inicia el 11 de junio.

"Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio", declaró Giuliani a ESPN.

"También hemos dejado muy claro al gobierno de Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros".

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"Si otras personas llegan a incorporarse a la selección, deben permanecer en una burbuja distinta a la del equipo", sostuvo Giuliani.

"Si finalmente llegan y alguna de esas personas desarrolla síntomas, se pone en riesgo la participación de todo el equipo en el Mundial", advirtió.

En un comunicado enviado a la AFP, Giuliani confirmó que la Casa Blanca instó al equipo a "proteger" a sus jugadores de "exposiciones innecesarias" y a "preservar la integridad" de su burbuja.

La República Democrática del Congo, cuyo campamento base estará en Houston, Texas, integra el Grupo K. Se enfrentará a Portugal el 17 de junio en Houston, luego a Colombia el día 23 en Guadalajara, México, y finalmente a Uzbekistán el día 27 en Atlanta.

- Controles sanitarios "reforzados" -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una alerta sanitaria internacional para hacer frente al diecisiete brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo.

La OMS considera que el riesgo epidémico es "muy alto" a nivel nacional, con 82 casos confirmados, entre ellos siete fallecimientos, en un país donde la epidemia se propaga rápidamente, según la agencia de la ONU.

El ébola provoca fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa. Este virus ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años.

Para hacer frente a este nuevo brote, Washington ha reforzado los controles sanitarios en sus fronteras y ha prohibido la entrada de ciudadanos extranjeros que hayan viajado a Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

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Pero un responsable estadounidense informó a la AFP que la selección congoleña se encontraba en Europa y podría, por tanto, no encajar en esos criterios de denegación.

Desde el jueves, todos los viajeros que hayan estado recientemente en países afectados por el ébola o en zonas próximas deben aterrizar en el aeropuerto de Washington-Dulles para someterse a controles de detección sanitaria "reforzados".

Esta medida se aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a residentes permanentes.

Satish Pillai, responsable de la gestión del ébola en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia sanitaria de Estados Unidos, indicó el viernes que los CDC trabajan en coordinación con todo el gobierno federal y socios internacionales para garantizar un Mundial seguro y saludable para deportistas y visitantes, en coordinación con la FIFA.