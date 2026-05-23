Luis Javier Suárez busca revanchas en Europa antes de unirse a la Selección Colombia

Quedan todavía varios jugadores para unirse a la Selección Colombia para concentrar antes de afrontar el Mundial y para que Néstor Lorenzo defina la lista de 26. Uno de los que irá fijo a la Copa del Mundo será nada más ni nada que Luis Javier Suárez, delantero que ha dejado la vara alta en una temporada llena de goles.

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Pese a que es un fijo en la convocatoria oficial, Luis Suárez se demorará un poco en viajar al país para concentrar con sus compañeros y bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Seguramente, el atacante será titular al lado de Luis Díaz para buscar seguir en racha como lo han hecho con sus clubes y tratar de llegar lejos en la cita orbital.

A partir del lunes 25 de mayo, el delantero samario tomará rumbo a Colombia para entrenar con la selección con miras a la Copa del Mundo. Será uno de los últimos futbolistas en unirse a la concentración, dado que buscará revanchas en Europa con la oportunidad de salir campeón.

LUIS JAVIER SUÁREZ BUSCARÁ REVANCHA EN EUROPA: EL TÍTULO QUE PODRÍA GANAR ANTES DE SELECCIÓN COLOMBIA

A lo largo de esta temporada, Luis Javier Suárez siguió por la misma línea que tuvo en el Almería como el goleador de la liga. En segunda división con los españoles marcó 27 y ahora lleva 37 goles en 52 partidos disputados (28 anotaciones en la Primeira Liga). Con el Sporting Lisboa encontró su lugar en el mundo en primera división.

Anteriormente, en Granada, Zaragoza, Nastic de Tarragona y en Olympique de Marsella, el delantero samario no había podido ganar títulos. En Almería, aunque fue el gran goleador con 27 goles en la segunda división de España tampoco pudo luchar por ganar la liga, ni tampoco por el ascenso.

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De ahí salió a Sporting Lisboa y no ha dejado de vulnerar los arcos rivales en Portugal. No le alcanzó para quedar campeón de la liga con una diferencia de seis unidades del Porto que quedó campeón. De igual manera, logró sellar la clasificación para la UEFA Champions League. En el equipo lisboeta tendrá la oportunidad de ganar su primer título en Europa.

La Copa de Portugal podría consolidar a Luis Javier Suárez en suelo europeo. El 24 de mayo, Sporting Lisboa enfrentará al Sport Clube União Torreense que puede dejar al samario como campeón desde que llegó a España y ahora, en suelo luso tendrá esa chance inigualable para llevarse un título a la concentración de Colombia.

LUIS JAVIER SUÁREZ Y LUIS DÍAZ, LOS ÚLTIMOS EN UNIRSE A SELECCIÓN COLOMBIA

Los dos delanteros han tenido grandes sensaciones tanto en el Bayern Múnich como en el Sporting Lisboa. Luis Díaz se juega la final de la DFB Pokal ante el Stuttgart, mientras que Luis Javier Suárez tendrá que medirse con el Sport Clube União Torreense en la final de la Copa de Portugal.

Luis Díaz verá acción antes, pues, el sábado 23 de mayo será ese partido. El plan del Bayern Múnich es liberar a todos los jugadores mundialistas para que se puedan unir a las concentraciones de sus selecciones. No habrá celebración en caso de título y el tema de Luis Javier Suárez es el mismo. El delantero saldrá de la definición de la Copa de Portugal directo a Colombia para sumarse a los entrenos.

Ambos quedarán liberados después del domingo 24 de mayo y serían los últimos jugadores en unirse desde suelo europeo junto con Kevin Mier, Álvaro Angulo y Willer Ditta que juegan la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul.