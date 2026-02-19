Chilavert, fiel a su esencia, se refirió al caso Vinícius-Prestianni y reavivó la polémica

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert volvió a estar en el centro de la polémica tras pronunciarse sobre el caso que involucra al futbolista argentino Gianluca Prestianni, señalado por presuntos insultos racistas contra Vinícius Junior.

Los hechos ocurrieron durante el partido entre Benfica y Real Madrid, correspondiente a la ida de los playoffs rumbo a los octavos de final de la UEFA Champions League, compromiso que dejó repercusiones más allá de lo estrictamente deportivo.

Tras conocerse las versiones sobre lo sucedido en el terreno de juego, distintas figuras reaccionaron en defensa del atacante brasileño, entre ellas el francés Kylian Mbappé, quien expresó públicamente su respaldo a Vinícius y condenó cualquier manifestación racista.

En ese contexto, Chilavert ofreció declaraciones en las que cuestionó la posibilidad de una sanción contra Prestianni, argumentando que el fútbol históricamente ha sido un escenario de confrontación verbal entre jugadores dentro del campo.

Lo que dijo Chilavert sobre Vinícius y Prestianni

El exguardameta paraguayo sostuvo que el fútbol es un deporte de alta intensidad donde los futbolistas “se dicen de todo” y planteó que la exposición mediática actual amplifica situaciones que antes quedaban en el ámbito del juego.

Además, el exarquero también se refirió a Mbappé, a quien señaló por involucrarse en la discusión y por defender a Vinícius, extendiendo sus críticas más allá del episodio puntual ocurrido en el partido europeo.

“Mbappé habla de valores y él vive con un travesti, eso no es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti, para eso están las mujeres”.

“Si sancionan a prestianni, da paso a que gays, lesbianas y compañía sean el ejemplo a seguir y no. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes, desde que pusieron el micrófono y el video está amariconado el fútbol”.

Las declaraciones de Chilavert generaron reacciones en redes sociales y en el entorno deportivo, donde algunos consideraron que minimiza un tema sensible como el racismo, mientras otros respaldaron su postura sobre la naturaleza competitiva del fútbol.

El caso de Prestianni y Vinícius se suma a una larga lista de episodios que han puesto en debate las conductas dentro de la cancha y la responsabilidad de los protagonistas en un contexto de creciente vigilancia mediática como el racismo.

Por ahora, se espera que las autoridades competentes evalúen lo ocurrido en el encuentro de Champions League, mientras el pronunciamiento de Chilavert vuelve a encender la discusión.