Selección Colombia: así sonó el himno Nacional en el amistoso con Costa Rica

Llegó la hora esperada para la Selección Colombia y para Bogotá, que, de nueva cuenta volvió a ser protagonista en una despedida previa a disputar un Mundial. En esta ocasión como hace ocho años, El Campín fue la sede para acoger el duelo amistoso frente a Costa Rica.

Colombia vivió una fiesta en la previa del partido con la presencia de Morat y de Carlos Vives que provocaron la alegría de los espectadores en una tarde noche emotiva. Además del espectáculo deportivo, brindaron una previa con cánticos y con música.

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Aparte de Morat y de Carlos Vives como los artistas invitados, todo el estadio se contagió cuando salió la Selección Colombia y se dieron los actos protocolarios con el himno de la República de Colombia que retumbó en los más de 35,000 espectadores que se acercaron al Estadio El Campín para vivir la fiesta de despedida.

EL HIMNO DE COLOMBIA RESONÓ EN EL CAMPÍN

Con sorpresas desde la nómina que presentó Néstor Lorenzo, la Selección Colombia y las almas que se acercaron al recinto deportivo retumbaron con las estrofas del Himno Nacional con el que el seleccionado cafetero marcará el comienzo de la previa mundialista, y, que seguramente, en México y en Estados Unidos también dará de qué hablar jugando con espectadores colombianos en las gradas de cada recinto deportivo.

En el Estadio El Campín, una vez salieron los dos oncenos, en el megáfono se escuchó lo siguiente, “colombianos, una sola voz, pónganse de pie y entonemos las notas del Himno Nacional de la República de Colombia”. Esa antelación dio pie para presentar las estrofas del símbolo patrio.

A todo pulmón, los once jugadores de la Selección Colombia entonaron las notas del Himno Nacional contagiando a los seguidores. La primera imagen tiene a Richard Ríos que tomó varios suspiros en lo que será su primer Mundial con el seleccionado cafetero.

Las cámaras también tomaron al banquillo de suplentes. Jugadores como Juan Fernando Quintero o James Rodríguez que ya saben lo que es oír el himno en un Mundial cantaron con toda la energía, al igual que Luis Javier Suárez que también estará sumando sus primeros minutos en un torneo orbital como este.

EL HIMNO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA CONTAGIARÁ EN EL MUNDIAL

Sin duda alguna, este es solo el comienzo del contagio de la Selección Colombia. Claramente, en la despedida en Bogotá, las notas fueron protagonistas retumbando a todo pulmón, pero no será la única vez que todo un país estará cantando en busca de representar de la mejor manera a la nación.

En el Mundial, estas estrofas de la Selección Colombia retumbarán aún más. Hay jugadores que no saben lo que es jugar un certamen mundialista y seguramente tendrán esa necesidad de sacar la alegría y todas las emociones de estar en una cita orbital como será Estados Unidos, Canadá y México.

Desde las primeras imágenes de Richard Ríos o Luis Javier Suárez que disputarán su primer Mundial se ven las emociones que tienen para encarar este reto orbital en territorio norteamericano y centroamericano. En James Rodríguez y en Juan Fernando Quintero también se vio esa emoción de estar en el tercer certamen mundialista.

NÓMINA VS COSTA RICA

El Estadio Nemesio Camacho El Campín se vistió de ‘Tricolor’ para despedir a la Selección Colombia antes de mudarse a Estados Unidos y concentrar, posteriormente en México. Néstor Lorenzo sabía que para este duelo ante Costa Rica no iba a poder contar con algunos jugadores.

Primero, Jhon Córdoba que tiene una molestia en el tendón, pero que no será grave para el Mundial. El delantero del Krasnodar no ha entrenado junto con el grupo y no estará en el partido para resguardarlo y no correr riesgos. Segundo, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, campeones con el Crystal Palace de la UEFA Conference League fueron los últimos en sumarse a la concentración.

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Aunque ya han entrenado junto con el grupo el domingo 31 de mayo, Néstor Lorenzo les dio descanso en la nómina titular. Aparte de estas ausencias, hay grandes sorpresas como la titularidad de Willer Ditta, Jorge Carrascal, Carlos Andrés Gómez y de Juan Camilo Hernández.

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Willer Ditta, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jorge Carrascal, Luis Díaz, Juan Camilo Hernández y Carlos Andrés Gómez.

Bajo ese panorama, Néstor Lorenzo salió con una nómina sorpresiva. Dejó a James Rodríguez en el banquillo de suplentes, al igual que a Jhon Arias y Luis Javier Suárez.