Acabó la espera para volver a tener a la Selección Colombia en Bogotá con un vibrante duelo de preparación y de despedida contra Costa Rica, que, esta vez, no pudieron sellar la clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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Néstor Lorenzo salió con una nómina mixta con varias novedades con respecto a la titular que debutará frente a Uzbekistán, y, que se mantendría con pocos cambios en la segunda fecha con la República Democrática del Congo y con Portugal.

En la rueda de prensa cuando decidió la lista de los 26 jugadores, el entrenador argentino dejó claro que convocaba a estos futbolistas por el momento que viven en sus clubes. James Rodríguez liderará al combinado nacional en su tercer Mundial, pero Néstor Lorenzo lo dejó afuera en el partido ante Costa Rica.

NÓMINA TITULAR CONTRA COSTA RICA EN LA RECTA FINAL

El Estadio Nemesio Camacho El Campín se vistió de ‘Tricolor’ para despedir a la Selección Colombia antes de mudarse a Estados Unidos y concentrar, posteriormente en México. Néstor Lorenzo sabía que para este duelo ante Costa Rica no iba a poder contar con algunos jugadores.

Primero, Jhon Córdoba que tiene una molestia en el tendón, pero que no será grave para el Mundial. El delantero del Krasnodar no ha entrenado junto con el grupo y no estará en el partido para resguardarlo y no correr riesgos. Segundo, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, campeones con el Crystal Palace de la UEFA Conference League fueron los últimos en sumarse a la concentración.

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Aunque ya han entrenado junto con el grupo el domingo 31 de mayo, Néstor Lorenzo les dio descanso en la nómina titular. Aparte de estas ausencias, hay grandes sorpresas como la titularidad de Willer Ditta, Jorge Carrascal, Carlos Andrés Gómez y de Juan Camilo Hernández.

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Willer Ditta, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jorge Carrascal, Luis Díaz, Juan Camilo Hernández y Carlos Andrés Gómez.

Bajo ese panorama, Néstor Lorenzo salió con una nómina sorpresiva. Dejó a James Rodríguez en el banquillo de suplentes, al igual que a Jhon Arias y Luis Javier Suárez.

LAS GRANDES NOVEDADES DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Sin duda alguna, esta nómina de la Selección Colombia se perfila para ser la titular en el Mundial, pero hay que tener en cuenta que en este duelo frente a Costa Rica presenta dos novedades grandes por la ausencia de Daniel Muñoz y de Jefferson Lerma en la titularidad.

En ese orden de ideas, por Daniel Muñoz, Santiago Arias tomará la responsabilidad de jugar en la banda derecha como el lateral por ese costado. Por su parte, Néstor Lorenzo tuvo que elegir entre Juan Camilo Portilla o Gustavo Puerta, y terminó decantándose por el volante del Racing de Santander para suplir a Jefferson Lerma.

Además, le dará la confianza nada más ni nada menos que a Juan Camilo 'Cucho' Hernández por encima de Luis Javier Suárez, tampoco estará Jhon Arias con Carlos Andrés Gómez, Jorge Carrascal tomará el lugar de James Rodríguez y Willer Ditta el de Jhon Janer Lucumí.