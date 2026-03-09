Selección de Uruguay: lista de bloqueados para enfrentar a Inglaterra y Argelia

La Selección de Uruguay comenzó a preparar su próximo ciclo de partidos internacionales y su entrenador, Marcelo Bielsa, ya definió un amplio listado de futbolistas bloqueados para los amistosos de marzo.

El equipo charrúa afrontará dos compromisos importantes en la próxima fecha FIFA. Primero se medirá ante Inglaterra el 27 de marzo y posteriormente enfrentará a Argelia el día 31 del mismo mes.

Para estos encuentros, Bielsa decidió bloquear a 35 futbolistas, de los cuales algunos quedarán finalmente por fuera de la convocatoria definitiva que será anunciada en los próximos días.

La prelista incluye varios referentes habituales de la selección, pero también presenta algunas sorpresas que han llamado la atención entre aficionados y analistas del fútbol uruguayo.

De hecho, no se descarta que en la lista final puedan aparecer otras novedades, teniendo en cuenta que el cuerpo técnico continúa evaluando alternativas de cara al gran objetivo del proceso.

Grupo de Uruguay para el Mundial

Ese objetivo es el próximo Copa Mundial de la FIFA, en el que Uruguay integrará el grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

A continuación, el listado completo de futbolistas bloqueados por Marcelo Bielsa para los próximos amistosos internacionales.

Convocatoria de la Selección Uruguay vs Inglaterra y Argelia

Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele, Franco Israel, Cristopher Fiermarín, Fernando Muslera.

Defensores: Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Nicolás Marichal, Nahitan Nández, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Marcelo Saracchi.

Volantes: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria.

Delanteros: Facundo Pellistri, Agustín Canobbio, Ignacio Laquintana, Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Luciano Rodríguez, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Facundo Torres.