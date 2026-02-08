Logo Deportes RCN Vertical
Selección Colombia Femenina

Sudamericano Femenino sub 20: tabla de posiciones del grupo A luego de la tercera fecha

La Tricolor llegó a cuatro puntos y se ubica parcialmente en zona de clasificación.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Tabla de posiciones del Sudamericano Femenino - grupo A, fecha 3
Balón del Sudamericano Femenino sub 20 // Conmebol

La tabla de posiciones del grupo A del Campeonato Sudamericano Femenino sub 20 quedó apretada tras la tercera fecha, disputada este domingo 8 de febrero, jornada que dejó resultados clave en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

En uno de los encuentros, la Selección Colombia venció 1-0 a Venezuela, triunfo que le permitió sumar puntos importantes y mantenerse en la parte alta del grupo.

En el duelo simultáneo, Uruguay también se impuso por la mínima diferencia (1-0) ante Chile, resultado que comprimió aún más la tabla.

Luego de esta fecha, Paraguay lidera el grupo con cuatro puntos y una diferencia de gol de +4, seguido muy de cerca por Colombia, también con cuatro unidades, pero con +1. El tercer lugar es para Uruguay, que suma cuatro puntos, aunque con -1 en el balance de goles.

Más abajo aparece Venezuela, cuarta con tres puntos, mientras que Chile cierra la clasificación con una unidad. Cabe señalar que Uruguay y Chile ya han disputado tres partidos, debido a que aún no han tenido su jornada de descanso en el calendario.

Sudamericano Femenino sub 20: tabla de posiciones grupo A - fecha 3

1. Paraguay, 4 (+4)
2. Colombia, 4 (+1)
3. Uruguay, 4 (-1)
4. Venezuela, 3
5. Chile, 1

Entre tanto, en el grupo B, la tercera fecha se jugará este lunes 9 de febrero, con los encuentros Ecuador vs Bolivia y Argentina vs Perú.

Vale recordar que las tres mejores selecciones de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda, donde se disputará un hexagonal final que definirá los cupos al Mundial.

