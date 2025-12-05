DT de Portugal no teme por Luis Díaz: “Hay que hablar de más jugadores...”

Ya quedan pocos meses para que se viva la fiesta mundialista con la presencia de 48 selecciones que quieren buscar un título en una competencia más que histórica por este plus que da de qué hablar. Esto permite que haya selecciones que debutarán como Curazao o como Uzbekistán, esta última, que tendrá que medirse nada más ni nada menos que a Portugal.

El sorteo dejó a Portugal junto con la Selección Colombia, Uzbekistán y quien pase el repechaje internacional 1 en donde se enfrentarán Nueva Caledonia contra Jamaica en marzo, y de ahí saldrá el rival de la República Democrática del Congo que ya espera en el último partido para soñar con regresar a una Copa del Mundo.

En el papel, el grupo parece muy accesible para las pretensiones de Portugal que, junto con Roberto Martínez desafiarán a Colombia por primera vez en la historia. El entrenador español analizó a los colombianos, referenciando que tuvo el placer de dirigir jugadores del país y destacó las cualidades cafeteras.

“CRECÍ VIENDO A FRANCISCO MATURANA”; ROBERTO MARTÍNEZ SOBRE EL FÚTBOL COLOMBIANO

Después del sorteo, Roberto Martínez, quien anteriormente dirigió a la selección de Bélgica analizó lo que será este grupo, especialmente con la presencia de Colombia en la zona. Justamente, afirmó que, “siempre he tenido la gran suerte de trabajar con jugadores colombianos en mi carrera. Me viene a la mente Hugo Rodallega que es el espíritu del jugador colombiano. Competitivo, ganador, y un espíritu de equipo y un talento individual que se hace especial en momentos como un Mundial. Vamos a ver un partido que nos va a preparar para lo que podemos hacer en un Mundial”.

Sobre el juego de la Selección Colombia señaló que, “creo que siempre lo que se ve de la Selección Colombia es ese elemento mágico que nace en las competiciones importantes. Crecí con ‘Pacho’ Maturana con la selección del 94 y siempre ha habido grandes selecciones. Tenemos máximo respeto y se vio un partido muy interesante contra España que demuestra cómo se adapta de bien con selecciones europeas. A partir de aquí es un partido digno para un gran Mundial”.

ANÁLISIS DE LUIS DÍAZ

Sin duda alguna, había que referenciar a un jugador vital como Luis Fernando Díaz Marulanda que inició su carrera en Europa en el Porto y que lo llevó a pasar por Liverpool y Bayern Múnich. Hoy por hoy es, sin duda alguna, uno de los grandes representantes del fútbol colombiano y un temor para cualquier selección.

El entrenador español aseveró que no es del único del que hay que hablar, “Está en un momento muy importante de su carrera, jugar en el Bayern es una exigencia máxima. Hace poco vi el partido en vivo con el Paris Saint-Germain y fue un jugador hasta la tarjeta roja, uno de los mejores de la Champions League. Creo que habla mucho de esta generación, pero creo que es importante hablar de más jugadores porque esta selección está hecha del espíritu del grupo y de la mezcla de muchos estilos de juego importante en un Mundial”.

Roberto Martínez dirige a Cristiano Ronaldo, uno de los astros del balompié mundial. Sobre el luso afirmó que, “es dirigir a alguien que tiene un compromiso con el fútbol ejemplar, tiene la capacidad de utilizar todos los días para mejorar, alguien que es contagioso a nivel de lo que se siente representar a la selección de Portugal, un capitán ejemplar y un capitán que ayuda mucho para que los nuevos jugadores que llegan a la selección sepan los niveles que se esperan”.