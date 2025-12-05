Colombia quiere ser primera del Grupo K: antecedentes ante sus rivales en el Mundial 2026

La Selección Colombia ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos del Mundial 2026, luego del sorteo celebrado este viernes 5 de diciembre. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó ubicado en el Grupo K, donde se medirá a Portugal, Uzbekistán y al ganador del repechaje internacional, una plaza que disputan Jamaica, Nueva Caledonia y la República del Congo.

Lea también Cannavaro reveló ventaja para Colombia tras el sorteo del Mundial 2026

Desde el punto de vista estadístico, Colombia afrontará esta fase con un factor particular: solo tiene antecedentes oficiales ante uno de los posibles cinco rivales. De manera sorprendente, el combinado nacional nunca ha enfrentado a Portugal, una potencia europea que llega como cabeza de serie y que, con figuras de talla mundial, suele ser uno de los rivales más complejos en cualquier cita orbital. Ese duelo marcará un capítulo inédito en los libros del fútbol colombiano.

Tampoco existe registro previo frente a Uzbekistán, selección asiática en crecimiento que, durante los últimos años, ha mostrado progresos sostenidos en torneos continentales. Será, por tanto, un choque completamente nuevo, que obligará al cuerpo técnico colombiano a recurrir a análisis profundos de video y a la observación detallada de un adversario poco habitual en la agenda sudamericana. La incógnita táctica será clave, sobre todo considerando que estos combinados suelen caracterizarse por su disciplina y su ritmo físico.

La única excepción dentro de este panorama es Jamaica, uno de los posibles rivales que podría llegar desde el repechaje. Ante los Reggae Boys, Colombia sí cuenta con una historia concreta: cinco enfrentamientos, repartidos entre amistosos y competencias oficiales, que dejan un balance ampliamente favorable para la tricolor.

El cuadro cafetero suma cuatro victorias y tan solo una derrota, números que permiten cierto grado de tranquilidad en caso de reencontrarse en territorio norteamericano. Estos cruces han sido generalmente intensos, con selecciones jamaicanas rápidas y físicas, pero con una Colombia superior en manejo de partido y eficacia en las áreas.

Si el clasificado desde el repechaje fuera Nueva Caledonia o la República del Congo, ambos países también representarían estrenos absolutos para el equipo nacional. En el caso de los oceánicos, sería una confrontación llamativa por la diferencia de estilos; mientras que frente al conjunto africano se anticiparía un duelo de potencia y velocidad, aunque también cargado de misterio por la falta de antecedentes.

Para Colombia, terminar primero en el grupo será determinante, pues se traduciría en un camino más accesible durante las rondas de eliminación directa. Lorenzo sabe que cada punto contará y que los rivales inéditos exigen una preparación minuciosa, especialmente en un Mundial ampliado que incrementa el número de selecciones y, por ende, la variedad de estilos.

La tricolor conocerá su calendario oficial de la fase inicial este sábado 6 de diciembre, noticia que terminará de definir la planificación de viajes, descansos y análisis. Lo que sí está claro desde ya es que Colombia deberá afrontar un reto histórico en un grupo donde la experiencia previa es escasa, pero la ambición de avanzar como líder es más fuerte que nunca.