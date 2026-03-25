La Selección Colombia, a mantener invicto enfrentando a selecciones europeas

La Selección Colombia ya tiene todo listo, para lo que será el primer partido de la fecha FIFA vs. Croacia. La tricolor realizó su último entrenamiento este miércoles, afinando detalles, pensando en sacar un buen resultado.

Recuerde que los partidos preparatorios de la Selección Colombia, previo a la Copa del Mundo de la FIFA, se verán a través del Canal RCN y en Fútbol RCN.

Néstor Lorenzo ya cuenta con todos los jugadores a su disposición y ahora, se habla de una posible rotación vs. Croacia, teniendo en cuenta que el próximo partido será ante Francia. Este partido también se verá a través de la pantalla del Canal RCN.

La tricolor tendrá dos exámenes complicados, teniendo en cuenta lo que han hecho Croacia y Francia en el tiempo reciente. En su momento, los croatas llegaron a la final de Rusia 2018 y, además, quedaron en el tercer lugar en Catar 2022.

Por otro lado, Francia llega como la actual subcampeona del mundo, además de quedarse con el título de Rusia 2018. La tricolor volverá a enfrentar a un equipo europeo y hay un registro de más de 15 años sin perder con equipos de UEFA.

El historial de Colombia vs. equipos europeos

La Selección Colombia ha tenido rivales de todas las categorías, de hecho, los dos partidos más recientes ante selecciones UEFA fueron vs. Rumania y España, ambos, con victoria para la tricolor.

Hay que devolvernos 15 años para revisar el historial, con la derrota más reciente de la Selección Colombia. Esta, ocurrió el 9 de febrero en el partido entre España y Colombia, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, con anotación de David Silva.

Desde se partido, la Selección Colombia ha disputado un total de 12 partidos contra equipos europeos, con un balance de siete victorias y dos empates, en cuanto a partidos amistosos.

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Contando los duelos oficiales, hay tres partidos más, todos por Copa del Mundo. Se destacan el 3 a 0 vs. Grecia en Brasil 2014, 3 a 0 vs. Polonia y 1 a 1 vs. Inglaterra en Rusia 2018.