Selección Colombia: Inteligencia Artificial predice el marcador del amistoso vs. Croacia

En territorio norteamericano, la Selección Colombia de Mayores se enfrentará este jueves 26 de marzo contra su similar de Croacia, correspondiente a un amistoso FIFA de cara a lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.



Los hinchas de la tricolor esperan con ansias este importante compromiso y desde ya se empiezan a anticipar con el posible marcador. Y precisamente sobre el resultado final del juego, la Inteligencia Artificial (IA) dio su vaticinio.

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¿Qué dice la IA sobre Díaz y Ríos?

La IA, inicialmente, valoró el gran momento por el que están atravesando figuras como el extremo Luis Fernando Díaz, del Bayern Múnich de Alemania, y el mediocampista Richard Ríos, del Benfica de Portugal.



"Colombia llega con un Luis Díaz en plenitud (brillando en el Bayern Múnich tras su paso por Liverpool) y un Richard Ríos consolidado como uno de los volantes más dinámicos del mundo. El equipo ha mostrado una cohesión bajo el mando de Lorenzo que los hace muy difíciles de batir", señaló.

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¿Croacia es más que Colombia?

Luego, la herramienta hizo un pequeño análisis sobre la actualidad de la selección croata, indicando que equipos con transiciones veloces la ponen a sufrir, a pesar de contar con jugadores de alta categoría.



"Croacia sigue siendo una potencia técnica, pero su núcleo histórico (Modrić con 40 años) está en el 'último baile'. Aunque tiene un muro en defensa, el equipo a veces sufre contra rivales que imponen transiciones rápidas y mucha velocidad por las bandas, precisamente la mayor virtud de Colombia", indicó.

IA PREDICE EL MARCADOR DEL COLOMBIA VS CROACIA

Por último, la Inteligencia Artificial predijo que la Selección Colombia derrotará a su rival con un marcador de 2 goles a 1. "Con James Rodríguez como gran protagonista y líder del mediocampo, al equipo de Néstor Lorenzo obtendrá la victoria. El pronóstico apunta a un triunfo tricolor por 2 a 1, un resultado que consolidaría el excelente momento de la selección antes del Mundial", sentenció la IA.

