Colombia comenzará su preparación al Mundial en la ciudad de Medellín

Colombia no quiere perder el tiempo. El equipo de Néstor Lorenzo ya tiene en mente lo que será la Copa del Mundo 2026; es por eso que prende motores para lo que será el torneo internacional y comenzará trabajos previos a lo que será el primer reto del cuadro nacional en el certamen mundialista.

Ante lo acontecido en los últimos juegos amistosos contra Francia y Croacia, Néstor Lorenzo hará algunas sesiones de trabajo en la ciudad de Medellín (15 - 22 de mayo), donde algunos jugadores ya se pondrán a órdenes del cuerpo técnico previo a lo que será la despedida de la selección en la capital de la república.

Jugadores que podrían estar en Medellín con la Selección

Con el objetivo de comenzar a preparar lo que serán los juegos amistosos y la Copa del Mundo, los jugadores Camilo Vargas, Álvaro Montero, Santiago Arias y James Rodríguez podrían ser los primeros en estar en estas sesiones de entrenamientos previo a la concentración que se hará en Bogotá.

Lea también Selección Colombia: confirman la fecha en que se anuncia la convocatoria definitiva al Mundial 2026

Aunque estas sesiones de trabajo no son obligatorias, el cuerpo técnico de la Selección Colombia tomó la decisión de hacer estos trabajos teniendo en cuenta la inactividad que tendrán varios jugadores, quienes ya terminaron participación oficial con sus respectivos clubes.

Cabe mencionar que estos trabajos que se harán en la ciudad de Medellín no son de concentración, motivo por el cual los jugadores que participarán podrán compartir con sus familias en la ciudad y poder estar en los trabajos de cancha que se harán durante el día.

Cronograma de la Selección Colombia previo al Mundial

La concentración como tal de los jugadores de la Selección Colombia iniciará la semana del 25 de mayo en Bogotá, donde el equipo de Néstor Lorenzo comenzará a preparar lo que será el juego amistoso contra Costa Rica, el cual será el partido de despedida del equipo en territorio colombiano.

Lea también Titular de Selección Colombia preocupa para el Mundial: confirman parte médico

Luego del compromiso amistosos en Bogotá, el combinado nacional viajará a territorio norteamericano para su juego contra Jordania, el cual será el último de preparación para lo que será el debut en la Copa del Mundo contra Uzbekistán el próximo 17 de junio.