Selección Colombia: confirman la fecha en que se anuncia la convocatoria definitiva al Mundial 2026

La convocatoria definitiva de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 saldría el 31 de mayo, según la información revelada por el analista Carlos Antonio Vélez tras diálogos con la Federación Colombiana de Fútbol.

Lea también La decisión que tomó la Selección Colombia para el Mundial 2026

De acuerdo con esa versión, el cuerpo técnico no presentaría lista preliminar. La decisión sería entregar directamente la nómina final, evitando una preconvocatoria como ocurre en otras selecciones.

El anuncio marcaría un cambio en la planificación habitual, teniendo en cuenta que varias federaciones suelen publicar primero un listado ampliado antes de reducirlo al grupo definitivo.

En este caso, Colombia iría con una sola lista de jugadores para afrontar el Mundial, que estará integrada por el número reglamentario de futbolistas permitido por la competencia.

Grupo, rivales y fechas de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia integrará el grupo K del torneo, donde enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán, en territorio mexicano. El segundo partido está programado para el 23 de junio frente a República Democrática del Congo, también en México. La fase de grupos se cerrará el 27 de junio contra Portugal, encuentro que se disputará en Estados Unidos, lo que completará el calendario inicial del equipo.

Lea también Primera selección que confirma su lista oficial para el Mundial

Partidos amistosos de Colombia antes del Mundial

Antes del Mundial, Colombia tendrá dos amistosos de preparación: el primero será el 29 de mayo ante Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, y el segundo el 7 de junio frente a Jordania en Estados Unidos, compromiso que se jugará ya con los futbolistas que integrarán la convocatoria definitiva.