Titular de Selección Colombia preocupa para el Mundial: confirman parte médico

Cada vez que hay un Mundial, una Copa América o una Eurocopa, los clubes de Europa tratan de cuidar a los jugadores, pero es imposible que la intensidad y el ritmo de juego no ponga en aprietos a importantes jugadores con lesiones complicadas que se pueden traducir en perderse este tipo de competencias.

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Afortunadamente, la Selección Colombia no ha tenido grandes complicaciones a falta de un mes exacto para el Mundial. Aunque ha habido pequeños golpes de algunos futbolistas que prenden las alarmas, no hay uno que en este momento se vaya a perder la cita orbital.

Déiver Machado prendió las alarmas con el Nantes y se perdió el partido contra el Lens en la fecha pasada de la Ligue 1. Además del lateral izquierdo que juega en Francia, Johan Mojica también salió lesionado, aunque intentó ponerse de pie y seguir jugando.

PARTE MÉDICO DE JOHAN MOJICA QUE ALERTA A LA SELECCIÓN COLOMBIA

Tras sesenta minutos de juego, Johan Mojica envió un centro y en el lanzamiento, puso mal el pie de apoyo en el gramado y cayó al suelo con molestias claras de dolor. Alcanzó a entrar al campo de juego para contribuir con el Mallorca, pero, 120 segundos después pidió cambio para no correr riesgos.

Por fortuna para la Selección Colombia no parece nada grave la lesión de Johan Mojica y no pondría problemas para estar dentro del Mundial. Martín Demichelis, entrenador del Mallorca afirmó que no podía seguir en la cancha y que no querían exponerlo para una peor lesión que lo comprometa en la Copa del Mundo.

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El entrenador argentino explicó que, “lo de Johan (Mojica) habrá que esperar; justo antes de venir para acá, el doctor me repitió lo que me dijo en el campo, pero a veces en el campo, con las revoluciones, uno no termina de analizar lo sucedido”. No parece ser nada grave y no comprometería su participación en el Mundial.

De hecho, Martín Demichelis sentenció que estaría en el próximo partido de la Liga de España, “estaba claro que tenía que salir y ser sustituido, pero creo que va a llegar bien para el miércoles y, si no llega, jugará otro; eso no hay ningún problema”.

El próximo partido del Mallorca será clave para seguir afuera de las últimas tres posiciones de descenso. Johan Mojica podría estar en el duelo ante el Getafe el próximo miércoles 13 de mayo a partir de las 2:30 de la tarde en horario de Colombia.

LOS LATERALES IZQUIERDOS QUE PODRÍA TENER NÉSTOR LORENZO EN SELECCIÓN COLOMBIA

Ni en el caso de Johan Mojica ni en el de Déiver Machado habría problemas con las respectivas recuperaciones y seguramente, el lateral del Mallorca y del Nantes estarán en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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En caso de que ninguno de estos laterales esté en la lista por algún tema muscular, Álvaro Angulo podría ser uno de los candidatos para quedarse con ese puesto. Angulo estuvo en el proceso en estas Eliminatorias Sudamericanas y Lorenzo sentenció que en la convocatoria se basará en los jugadores que han estado a lo largo de las últimas convocatorias, Copa América y clasificatorias.