La Selección Colombia jugará partido de despedida antes del Mundial: se confirmó la fecha

La Selección Colombia se prepara para disputar la Copa del Mundo 2026. En las últimas horas se ha confirmado que el equipo nacional se concentrará en Guadalajara para preparar el debut en el certamen el 17 de junio frente a Uzbekistán Ciudad de México.

Según se conoció, la Federación Colombiana de Fútbol eligió la Academia AGA de Atlas de Guadalajara como base para adelantar los entrenamientos y tener base de concentración.

Selección Colombia jugará partido de despedida antes del Mundial

A pocos meses para la Copa del Mundo también se confirmó que la Selección Colombia jugará un partido de despedida en el país antes de viajar a México y enfocarse en el certamen.

Según detalló el periodista Sebastián Heredia, el equipo nacional disputará dicho encuentro el 29 de mayo con un rival por confirmar.

Ahora, resta que la Federación Colombiana de Fútbol defina la sede del partido, la cual podría estar entre el estadio El Campín de Bogotá o el Atanasio Girardot de Medellín.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez no estará disponible por los trabajas de remodelación que se adelantan en el escenario.

Grupo y calendario de Colombia en la Copa del Mundo

La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K de la Copa del Mundo y tendrá como rivales a Uzbekistán, Portugal y un seleccionado que llegará desde el repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica).

Fecha 1 - 17 de junio

Uzbekistán Vs Colombia

Ciudad de México

Hora: 9:00

Fecha 2 - 23 de junio

Colombia Vs repechaje

Estadio Akron - Guadalajara

Hora: 9:00 P.M.

Fecha 3 - 27 de junio

Colombia Vs Portugal

Hard Rock Stadium Miami

Hora: 6:30 P.M.