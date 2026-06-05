Selección Colombia: las tres cosas que están en juego en la Liga de Naciones

Por primera vez en la historia en Sudamérica y en el fútbol femenino se está jugando la edición inaugural de la Liga de Naciones de la Conmebol que servirá como el proceso de las Eliminatorias en busca de definir las dos selecciones que disputarán el Mundial y otras dos que afrontarán el repechaje internacional.

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Argentina y Colombia parten con la ventaja como la primera y la segunda en la tabla de posiciones, mientras que Venezuela y Chile están en la tercera y cuarta casilla. Las argentinas y colombianas tienen muy cerca la entrada al Mundial de Brasil 2027, mientras que el repechaje internacional también está Ecuador, Paraguay y Perú en esa lucha.

La Selección Colombia afronta este penúltimo partido en condición de local contra Uruguay. Si el seleccionado cafetero saca un punto, sellarán la clasificación para la Copa del Mundo en Brasil 2027. Posteriormente, se medirán con Paraguay en Asunción para ponerle fin a la primera experiencia de este certamen.

CLASIFICAR AL CUARTO MUNDIAL FEMENINO

Quedan dos fechas para la Selección Colombia con la gran necesidad de sellar la clasificación para afrontar el primer Mundial que se jugará en Sudamérica del balompié femenino. Brasil será la sede y tanto las colombianas como las argentinas buscan ese objetivo.

Una de las primeras cosas que hay por jugar en esta fecha 8 de la Liga de Naciones es sellar la clasificación para el Mundial. Colombia necesita o ganar ante Uruguay en el Estadio Pascual Guerrero en Cali, o bien, empatar ante las celestes. De esa manera lo podrían lograr de manera anticipada.

En caso de que no sumen en el partido entre Colombia vs Uruguay, las colombianas tendrán que sacar la unidad o los tres puntos en el último juego ante Paraguay en Asunción. La ventaja es que Venezuela y Chile tienen que descansar. Las venezolanas, que son terceras no jugarán en la fecha 8, mientras que las chilenas tendrán jornada libre en la novena salida.

Si Colombia pierde, necesitará que Venezuela no sume de a tres, dado que la ‘Vinotinto’ tiene 11 unidades, tres menos que las colombianas. Por diferencia de gol, las venezolanas tomarán el segundo puesto, pero la ventaja es que en esta fecha descansarán.

Colombia tiene la clasificación más que definida en la Liga de Naciones. Solo las separa un punto para sellar el paso al Mundial del 2027 en Brasil. Este sería el cuarto Mundial que jugarían en la historia después del 2011, 2015 y 2023.

COLOMBIA, PENDIENTE DEL LIDERATO DE GOLEADORAS

Además de la clasificación para el Mundial, la Selección Colombia está pendiente de lo que pueda ser la tabla de goleadoras en esta primera edición de la Liga de Naciones. Por un lado, está Leicy Santos que ha marcado cuatro goles a lo largo de las seis fechas disputadas.

Leicy Santos ha marcado cuatro anotaciones y está en el mismo puesto de Florencia Bonsegundo de Argentina. Leicy necesita marcar goles en estas dos salidas en busca de quedarse con ese liderato de goleo extendiendo sus registros en la competencia.

Argentina enfrenta a Perú y a Ecuador en las dos últimas jornadas de la Liga de Naciones. En esos duelos, Colombia necesitará que Florencia Bonsegundo no marque goles en estos compromisos para lograr quedarse con ese liderato con Leicy Santos en la primera edición de la competencia.

ARGENTINA Y COLOMBIA BUSCAN EL TÍTULO EN LA LIGA DE NACIONES

Ante la ausencia de la selección de Brasil que será sede de la Copa del Mundo en el 2027, Argentina y Colombia parten con la ventaja para poder quedarse con el primer título de la Liga de Naciones. Las argentinas y las colombianas tienen 14 unidades y en estas dos jornadas habrá esa pelea por el liderato.

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Por diferencias de gol, Argentina es líder con +12, mientras que Colombia tiene los mismos puntos, pero tiene una diferencia de gol de +7. Bajo ese panorama, las colombianas tendrán que ganar en los dos partidos ante Uruguay en Cali y ante Paraguay en Asunción. Si esto sucede, las argentinas deben perder o empatar en los juegos ante Perú y Ecuador.