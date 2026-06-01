Selección Colombia no quiere tener problemas con Costa Rica: Posible once titular

Día especial para Bogotá. Luego de varios años, la Selección Colombia de Mayores vuelve a jugar en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá, el cual será el último compromiso que el equipo nacional juegue en territorio cafetero antes de su viaje a la Copa del Mundo.

Aunque para muchos el juego entre la Selección Colombia y Costa Rica no tiene mucho valor ni importancia, para el cuerpo técnico es igual de importante al debut de la Copa del Mundo, razón por la que pondría lo mejor de su plantilla para despedirse de sus aficionados.

Posible once titular de la Selección Colombia vs. Costa Rica

Para el juego que se va a disputar en el ‘Coloso’ de la 57, Néstor Lorenzo pondría al equipo de gala, teniendo claro que se podría presentar una modificación, teniendo en cuenta los viajes de algunos jugadores y los problemas físicos de otros.

Una de las grandes bajas para el juego contra Costa Rica es Jhon Córdoba, quien llegó a la capital de la república con un leve problema físico, el cual lo alejó de los últimos entrenamientos del combinado nacional, por lo que no estará en el banquillo cafetero para el amistoso en Bogotá.

Otra de las grandes dudas que tendrá Lorenzo es la presencia de Jhon Arias, quien fue uno de los últimos jugadores en llegar a Bogotá y tuvo minutos en el último compromiso de Palmeiras, razón por la que no sería tenido en cuenta por Lorenzo, dejando la posibilidad de que Carlos Andrés Gómez sea el inicialista.

Teniendo en cuenta las novedades dadas a conocer anteriormente, este sería el once titular que utilizaría Néstor Lorenzo para el juego de la Selección Colombia contra Costa Rica.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Kevin Castaño, Richard Ríos, Carlos Andrés Gómez, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Posible once titular de Costa Rica para el juego contra Costa Rica

Patrick Sequeira; Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Fernán Faerron, Jorkaeff Azofeifa; Orlando Galo, Cristoper Núñez, Luis Flores; Manfred Ugalde, Josimar Alcocer y Álvaro Zamora.