Colombia vs Francia: horario confirmado para Fecha FIFA de marzo

La Selección Colombia conoció este viernes 5 de diciembre su camino en la Copa del Mundo de 2026, lugar que se ganó a través de las Eliminatorias Sudamericanas ocupando el tercer puesto en el recorrido continental. Deberá medirse con Uzbekistán, repechaje internacional 1 que tiene como posibles rivales a Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo y Portugal.

Vea también: Selección Colombia: fechas, horarios y sedes oficiales para el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo será la principal amenaza de la Selección Colombia en la última fecha, con la necesidad de llegar a este encuentro con la clasificación ya definida. Así las cosas, Néstor Lorenzo esperaría ganar los primeros dos partidos para no comprometer su estancia en los dieciseisavos de final, nueva fase por la participación de 48 selecciones.

El hecho de enfrentarse a Portugal privaba a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmar un amistoso contra los lusos. En ese sentido, tenían que buscar nuevos rivales disponibles, pero con la necesidad de que fuera un combinado europeo, dado que la exigencia mundialista será grande con los portugueses.

Francia será el rival en Estados Unidos tres meses antes de dar inicio a la Copa del Mundo. Los franceses liderados por Kylian Mbappé, tienen como objetivo medirse con selecciones sudamericanas en esta preparación mundialista.

FECHA DEL AMISTOSO ENTRE FRANCIA VS COLOMBIA EN MARZO

Como era de esperarse y así como lo dejó ver el sorteo de la fase de grupos, la urgencia es medirse con selecciones de envergadura. Lorenzo afirmó la necesidad de jugar ante rivales de Europa y Francia será su primer obstáculo en una ventana de Fecha FIFA donde también podría estar Croacia como primer examen.

Le puede interesar: Selección Ecuador: definidas fechas, horarios y sedes oficiales para el Mundial 2026

En ese sentido, el amistoso ante Francia que estaba por ser confirmado para marzo ya tiene fecha y sede, a la espera de confirmar horarios y estadio definitivo. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) comunicó en sus redes sociales cuándo se jugará ese encuentro por la Fecha FIFA previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Sin horarios todavía, el juego se llevará a cabo el 29 de marzo con estadio también por confirmar. Tres días antes, Francia se verá las caras con la selección de Brasil.





LAS SEDES DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL MUNDIAL DE 2026

Miércoles 17 de junio

Uzbekistán vs Colombia | 21:00 horas (Colombia) | Estadio Azteca Ciudad de México

Lea también: Messi y un anuncio que ilusiona a toda Colombia: ¿Jugará el mejor de la historia en el país?

Martes 23 de junio

Colombia vs Repechaje Internacional 1 | 21:00 horas (Colombia) | Estadio Akron Guadalajara

Sábado 27 de junio

Colombia vs Portugal | 18:30 horas (Colombia) | Hard Rock Stadium Miami