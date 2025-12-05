El dato que ilusiona a Colombia con jugar la final del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se dio el comienzo del Mundial de 2026 que paralizará a Estados Unidos, México y Canadá. El Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C. fue testigo de la suerte de las 48 selecciones que disputarán la cita orbital que por primera vez en su historia tendrá esta cantidad abismal de participantes.

Vea también: Luis Fernando Suárez abre dudas con Colombia: “Peca por desconocimiento”

La suerte de los encargados de abrir las balotas dejó a la Selección Colombia en el grupo K en donde las sedes serán Ciudad de México, Guadalajara, Houston, Miami y Atlanta acogerán a las cuatro selecciones.

A la espera de conocer en qué estadios se jugarán los encuentros frente a Uzbekistán, el repechaje internacional 1 que saldrá de Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo, ya hay un salvavidas para ilusionarse con llegar a la final.

Según la repartición de las sedes en cada grupo, a la Selección Colombia no le toca salir ni de México ni de Estados Unidos. Es decir, no tendrá que ir a Canadá, por lo menos no en esta primera instancia. Puede que en dieciseisavos viaje a Toronto o a Vancouver. Esto es un plus que ha dejado a selecciones sudamericanas en finales.

NO SALIR DE MÉXICO O ESTADOS UNIDOS LE DARÍA LA MANO A COLOMBIA

Aunque queda mucha tela por cortar en el comienzo del Mundial de 2026 que arrancará en verano del siguiente año, cuando ha habido una edición mundialista en México o en Estados Unidos, los combinados de la CONMEBOL siempre han sacado la cara con finales y hasta títulos.

Le puede interesar: Mundial 2026: así llegaron los rivales de la Selección Colombia

México se convertirá en el país que más veces acogerá el Mundial con una tercera oportunidad. Colombia no fue al de 1970 ni al de 1986, y esta podría ser la vencida después de clasificar y conocer que jugará en la capital mexicana y en Guadalajara. En 1994 sí fue a la Copa del Mundo y se quedó en la primera fase.

Evidentemente, la suerte no ha estado al lado de Colombia, pero sí de Brasil y de Argentina. Cuando México acogió el torneo en 1970 y en 1986, los brasileños ganaron el primero y luego fue el turno de los argentinos. Cada vez que hay una cita orbital en tierras mexicanas, ha ganado una selección de CONMEBOL.

Estados Unidos tampoco se queda atrás, pues, la única vez que hubo una Copa del Mundo en territorio estadounidense, Brasil alzó su cuarto título orbital en 1994 cuando superaron en la final a Italia por los lanzamientos desde el punto penal.

Todo hace parte de la estadística que está para romperse. Sin embargo, los antecedentes le pueden dar la mano a Colombia que podría conseguir su primera final mundialista de mayores.

Lea también: Grupo y rivales de Ecuador en la Copa del Mundo 2026

En caso de que no sea Colombia, para esta ocasión hay otras selecciones sudamericanas que aspiran a dar el golpe en Estados Unidos y México. Brasil y Argentina son las únicas que podrían repetir. Ecuador, Paraguay y Uruguay aspiran al mismo objetivo de continuar con este dato que ilusiona bastante a la CONMEBOL.