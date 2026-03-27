James Rodríguez, con poco, fue de los mejores de Colombia ante Croacia

La Selección Colombia cayó 2-1 ante Croacia este jueves 26 de marzo en Orlando, Florida, en un partido donde James Rodríguez volvió a ser protagonista, no solo por su rendimiento, sino también por portar la cinta de capitán.

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El volante ofensivo fue titular y disputó 63 minutos, hasta que fue sustituido por Jorge Carrascal, en una decisión que buscó darle mayor dinámica al equipo en el último tramo del compromiso.

Calificación de James tras Croacia 2-1 Colombia

A nivel estadístico, James firmó un partido correcto. De acuerdo con portales especializados, recibió una calificación de 7,3, respaldada por su precisión en la distribución del balón y su incidencia en la construcción de juego.

El ‘10’ registró un 89 % de acierto en pases, completando 38 de 44 intentos, además de un destacado 86 % de efectividad en campo contrario, lo que evidencia su rol como eje organizador del equipo.

Más allá de los números, James fue uno de los futbolistas más claros de Colombia en ataque, siendo constante opción de pase y generando conexiones importantes con hombres como Luis Díaz y Jhon Arias.

Sin embargo, uno de los aspectos que sigue generando debate es su aporte en fase defensiva, ya que su participación en marca fue limitada, lo que en algunos momentos dejó espacios que Croacia supo aprovechar.

A pesar de su poca continuidad reciente con Minnesota United en la MLS, James asumió el liderazgo del equipo como capitán, mostrando personalidad y siendo uno de los referentes dentro del campo.

Los mejores de Colombia contra Croacia

De hecho, junto a Davinson Sánchez, Luis Díaz y Jhon Arias, fue considerado entre los jugadores más destacados de Colombia en este compromiso, a pesar del resultado adverso.

Próximo partido de Colombia

Con este panorama, todo apunta a que James seguirá siendo titular el próximo domingo 29 de marzo frente a Francia, en un duelo que se disputará desde las 2:00 p. m. (hora colombiana) en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, donde Colombia buscará ajustar detalles de cara a la Copa del Mundo.