“Estoy contento. Competimos bien”: Lorenzo, luego de Colombia 1-2 Croacia

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, entregó sus impresiones tras la derrota 1-2 frente a Croacia este jueves 26 de marzo, en el primer partido de la doble fecha FIFA que sirve como preparación para la Copa del Mundo.

Lo que dijo Néstor Lorenzo tras la derrota de Colombia ante Croacia

En rueda de prensa, el técnico argentino contextualizó el nivel del rival y valoró el esfuerzo de sus dirigidos, señalando que “hoy competimos contra un equipo que fue tercero en Qatar y segundo en Rusia”, en referencia al peso internacional del conjunto europeo.

Pese al resultado adverso, Lorenzo se mostró conforme con varios tramos del compromiso y destacó el rendimiento colectivo del equipo, asegurando que “estoy contento con el trabajo realizado, estuvimos a la altura”.

El seleccionador también resaltó momentos específicos del juego en los que Colombia logró imponer condiciones, afirmando que “por momentos jugamos muy bien” y que incluso “por momentos superamos y sometimos a Croacia”.

Lea también Colombia perdió con Croacia: goles y resumen del amistoso de la fecha FIFA

No obstante, el entrenador fue claro al identificar los aspectos a mejorar, haciendo énfasis en que “lo que le falta a Colombia es un tema de detalles”, factor que terminó marcando la diferencia en el marcador final.

Asimismo, Lorenzo insistió en la dificultad del rival, subrayando que “Croacia es un equipo muy difícil para cualquiera”, lo que, a su juicio, le da mayor valor a lo mostrado por la Tricolor durante el partido.

En cuanto al análisis interno, el técnico dejó claro que el enfoque está en el funcionamiento grupal, indicando que “las evaluaciones son en la parte colectiva”, más allá de rendimientos individuales puntuales.

Sin embargo, no ocultó su inconformidad por el resultado, manifestando que “tengo mucha bronca porque no queríamos perder”, reflejando el sentimiento del grupo tras un partido en el que compitieron de igual a igual.

Canal RCN transmitirá Colombia vs Francia este domingo

Finalmente, Lorenzo concluyó que el resultado no fue del todo justo con lo mostrado en cancha, al considerar que “era un partido para, por lo menos, empatar”, y ahora enfocará sus esfuerzos en el duelo ante Francia, programado para el domingo 29 de marzo a las 2:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión del Canal RCN.