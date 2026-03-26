Rubén Darío Bustos sin tapujos sobre la Selección Colombia y Néstor Lorenzo

Para nadie es un secreto que la Selección Colombia es un tema de conversación de todos los ciudadanos, que desde ya comienzan a palpitar y vivir lo que será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el cual es el gran objetivo de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

En medio de lo que será la previa a los juegos amistosos contra Croacia y Francia, Deportes RCN habló con Rubén Darío Bustos, exjugador de la Selección Colombia, Millonarios y América de Cali, y que dejó una huella dentro de la camiseta del combinado cafetero.

Rubén Darío Bustos confía en la Selección Colombia

En primera instancia, ‘Rubencho’ se refirió al gran trabajo que ha realizado Néstor Lorenzo al mando del equipo cafetero, dejando buenas sensaciones entre los aficionados, además de ilusionar a todo un país con una gran participación en la Copa del Mundo.

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“Néstor ha hecho un gran trabajo en la Selección Colombia. Él logró causar mucha sinergia dentro de un grupo y enrutó un material humano para clasificar al Mundial. Yo siento que va por un buen camino y, además de eso, siento que se esperan grandes resultados y esta ilusión está en todo el mundo”, aseguró el exjugador de la Selección Colombia.

Además, Busto aseguró que el trabajo realizado durante las Eliminatorias Sudamericanas ilusiona a todo un país, dejando claro que todo puede pasar, pero que el presente del combinado patrio es para poder soñar con llegar lejos al torneo internacional.

“Uno especula mucho sobre lo que puede pasar. Esto es fútbol y todo puede pasar durante 90 minutos, pero en este camino que está direccionada la selección, ilusiona a este país, pues es un equipo muy serio y comprometido”, aseguró el exjugador de Millonarios y América.

Rubén Darío Bustos y su presente en Florida

Por último, Rubén Darío contó detalles de su actualidad en Florida, convirtiéndose en embajador de Gremio en Orlando, teniendo como objetivo tener escuela de formación del club brasilero en esta parte de Estados Unidos, además de estar trabajando en algunos medios de comunicación del país.