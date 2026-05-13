Los nombres de la prelista de la Selección Colombia han generado todo tipo de reacciones entre todos los seguidores del equipo nacional, teniendo en cuenta que hay personas que no han estado en el proceso y otras que han generado discordia entre todos los aficionados.

Uno de los jugadores que más ha generado polémica por su llamado a la prelista de la Selección Colombia es Sebastián Villa, actual jugador de Independiente Rivadavia, y que ha estado dentro del entorno del equipo nacional para lo que será la Copa del Mundo 2026.

Villa sueña con un cupo al Mundial

Ante la posibilidad de que pueda estar en la selecta lista de los convocados a la Copa del Mundo, Sebastián Villa se mostró contento por la oportunidad y se mostró soñador para poder estar dentro de los elegidos, a pesar de las diferentes dificultades que tuvo en años anteriores que lo alejaron del entorno del equipo nacional.

Lea también Selección Colombia: el plan de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

“Vengo hace 6 o 7 años luchando para estar en la selección, remándola, y para mí la Selección Colombia es todo. Se lo digo a mi señora todos los días que sueño con estar en el Mundial; vengo trabajando doble turno para poder estar y esperaré la decisión del profe. Tengo muchas ganas”, aseguró el atacante en entrevista con TyC Sports.

Además, Villa afirmó que si se encuentra dentro de la lista de 55 que envió la Selección Colombia a la FIFA, lo que aumenta su posibilidad de representar a su país en la cita mundialista, además de lo que le genera expectativa durante los últimos días que salga la lista definitiva.

Lea también Selección Colombia confirmó dos amistosos en mayo

“Todo el tiempo le pregunto a mi señora si salió algo. Confío en que Dios me dará la oportunidad. Espero hasta último momento (…) Sí, me mandaron que estoy entre los 55, así que la ilusión está, pero uno no sabe en qué creer. Estoy haciendo las cosas muy bien y no pierdo la ilusión”, finalizó el delantero.

¿Sebastián Villa, la sorpresa de Néstor Lorenzo?

Cabe mencionar que Sebastián Villa estuvo dentro de los bloqueados por Néstor Lorenzo para los juegos contra Francia y Croacia en el mes de marzo. Sin embargo, el argentino decidió no convocar al atacante, teniendo en cuenta la competencia que ha tenido con sus colegas en la misma posición.