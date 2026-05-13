Selección Colombia: el plan de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

La Selección Colombia alista su ruta definitiva hacia el Mundial 2026 en medio de una etapa clave de preparación. El técnico Néstor Lorenzo presentará próximamente su planificación, en un contexto marcado por la expectativa sobre la convocatoria oficial y el calendario previo a la competencia.

Posible cronograma de la Selección Colombia previo al Mundial

Según el plan conocido por Deportes RCN —aunque no es información oficial—, el trabajo comenzaría con una convocatoria libre en Medellín del 18 al 23 de mayo, un periodo pensado para integrar a los jugadores y evaluar cargas físicas antes del tramo final.

Posteriormente, entre el 25 y el 30 de mayo, el equipo se concentraría en Bogotá. Durante ese lapso, los futbolistas tendrían libertad el fin de semana debido a las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo, una pausa que coincidiría con el ambiente nacional.

¿Cuándo es el amistoso Colombia - Costa Rica?

En ese mismo bloque se jugaría el amistoso ante Costa Rica, programado para el 29 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá, encuentro que serviría como primer ensayo formal del grupo con miras al Mundial.

Luego, del 1 al 4 de junio, la concentración se trasladaría nuevamente a Medellín, etapa final en territorio colombiano antes del viaje internacional, buscando ajustar detalles tácticos y definir la base definitiva del equipo.

El 4 de junio estaría previsto el desplazamiento a San Diego, Estados Unidos, donde la Tricolor continuará su preparación en suelo norteamericano, adaptándose a las condiciones climáticas y logísticas del torneo.

Fecha de Colombia vs Jordania

Entre el 5 y el 10 de junio, el equipo realizaría concentración en San Diego. Allí disputaría el segundo amistoso el 7 de junio ante Jordania, en el Snapdragon Stadium, ya con la nómina prácticamente definida para la Copa del Mundo.

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Partidos de Colombia en el Mundial

En el Mundial 2026, Colombia integrará el grupo K, junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Los encuentros de la fase de grupos están programados para el 17, 23 y 27 de junio, respectivamente, en sedes distribuidas entre México y Estados Unidos.

Con este posible cronograma, el cuerpo técnico tendría una hoja de ruta clara: trabajo en Colombia, ajustes en Estados Unidos y dos amistosos antes del debut mundialista, en un proceso que busca consolidar la idea futbolística y llegar con el grupo afinado a la cita más importante del año.