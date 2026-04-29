Selección Colombia Sub-17 ya tiene nuevo reto tras Chile: rival clave para seguir soñando

La Selección Colombia Sub-17 se alista para afrontar un nuevo desafío en el Campeonato Sudamericano de la categoría. La Tricolor disputará este miércoles 30 de abril su tercer compromiso en el torneo, correspondiente a la cuarta jornada del certamen, cuando enfrente a Bolivia en busca de un resultado clave para sus aspiraciones.

El encuentro se jugará a las 3:00 p.m. (hora Colombia) en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción

Para el equipo colombiano, este compromiso representa una oportunidad importante para seguir sumando puntos y mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda. Tras sus primeras presentaciones, el combinado nacional sabe que cada partido empieza a tomar mayor relevancia en una fase de grupos muy disputada.

El cuerpo técnico espera una actuación sólida ante una selección boliviana que también buscará hacerse fuerte y complicar a uno de los favoritos del torneo. Colombia. La expectativa es alta entre los aficionados, que siguen de cerca el proceso de las futuras promesas del fútbol nacional. Un triunfo ante Bolivia permitiría a la Tricolor dar un paso importante en sus objetivos y llegar con mayor confianza a la recta final de la fase inicial.

Fecha: 30 de abril de 2026

Partido: Colombia vs Bolivia

Hora: 5:00 p.m (hora local)

Estadio: Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.

Selección Colombia Sub 17 quedó en la cuarta casilla del Grupo A con dos puntos

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La Selección Colombia volvió a dejar puntos en el camino en el Sudamericano Femenino Sub-17 de Paraguay 2026. El equipo dirigido por Carlos Paniagua empató 0-0 frente a Chile en la segunda presentación del Grupo A, un resultado que complica sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del certamen juvenil.

La Tricolor llegaba al compromiso con la obligación de ganar, luego de igualar 1-1 en su debut frente a Argentina. Durante el primer tiempo, Colombia intentó asumir el protagonismo, pero se encontró con una selección chilena ordenada y sin espacios para explotar.

En la segunda mitad, el combinado nacional elevó la intensidad y buscó con mayor insistencia romper el cero, aunque sin generar ocasiones realmente claras. Chile, por su parte, administró el resultado y dio la sensación de sentirse cómoda con el punto conseguido ante un rival directo.

Tras este resultado, la Tricolor quedó en la cuarta casilla del Grupo A con dos puntos. Ahora deberá enfrentar a Bolivia y Paraguay en sus próximos compromisos, partidos en los que está prácticamente obligada a ganar si quiere mantenerse con vida y clasificar a la fase final del Sudamericano Femenino Sub-17.