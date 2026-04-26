Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano sub 17 Femenino - Fecha 2

El Grupo A del Sudamericano Sub-17 en Paraguay comenzó a tomar forma tras la disputa de la segunda fecha, con Argentina como líder provisional de la zona. La Albiceleste suma cuatro puntos en dos presentaciones y se mantiene invicta. La Selección Colombia Femenina Sub 17 encara el Torneo con ánimo de buscar un cupo al Mundial de Marruecos.

Tabla de posiciones del grupo A - Sudamericano sub 17 Femenino

Chile aparece en la segunda posición con tres unidades, también después de dos compromisos, manteniéndose en la pelea por la clasificación. Colombia, que solo ha disputado un encuentro, es tercera con un punto y conserva amplias opciones de escalar en la tabla cuando complete su calendario.

Paraguay y Bolivia cierran momentáneamente la clasificación sin puntos, aunque ambos apenas han jugado un partido. Con varios encuentros pendientes, el grupo sigue abierto y promete una intensa lucha por los cupos a la siguiente fase.

Colombia empató en su debut contra Argentina: reaccionó e igualó 1-1

Colombia Sub-17 femenina sumó un punto ante Argentina tras empatar 1-1 en un partido vibrante por la fase de grupos del Sudamericano de Paraguay.

El arranque mostró a una Colombia dinámica, con posesión de balón y ataques rápidos. Pese al buen comienzo, el equipo sufrió un contratiempo importante con la salida por lesión de Vanessa Puerta.

Solo un minuto después, Argentina encontró premio con un golazo de Torre. La atacante recibió con espacio y sacó un remate potente que dejó sin opciones a Sofía Prieto para el 1-0.

La respuesta colombiana no tardó demasiado. Al minuto 31, una recuperación en zona media permitió una asistencia profunda para Ruiz, que explotó su velocidad y resolvió con frialdad ante la arquera rival para decretar el empate.

Con el paso de los minutos, el empate se consolidó como resultado final. Colombia mostró reacción, sumó ante un rival fuerte y sigue en carrera dentro del Grupo A.