Titular de la Selección Colombia para enfrentar a Estados Unidos por la SheBelieves Cup

La Selección Colombia Femenina disputará este sábado su tercer y último partido en la SheBelieves Cup, enfrentando a la poderosa Selección de Estados Unidos Femenina en el cierre del certamen.

Para este compromiso, el entrenador Carlos Paniagua definió la siguiente alineación titular: Katherine Tapia en el arco; línea defensiva con Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas y Ana María Guzmán.

En el mediocampo estarán Daniela Montoya, Marcela Restrepo y Leicy Santos, mientras que en el frente de ataque actuarán Manuela Pavi, Linda Caicedo y Maithe López.

El duelo corresponde a la última fecha del torneo, que se disputa bajo un formato de tres jornadas. Cada selección enfrenta a las demás participantes en busca del título del certamen amistoso.

Estados Unidos llega a este compromiso como líder de la tabla con seis puntos y una diferencia de gol de +3, lo que lo mantiene como principal candidato para quedarse con el trofeo.

Por su parte, Colombia ocupa la tercera posición con tres unidades y una diferencia de -2. Para aspirar al título, la Tricolor necesita imponerse por al menos tres goles de diferencia frente al conjunto norteamericano.

El equipo colombiano llega a este partido tras una campaña irregular en el torneo. En su debut cayó 1-4 frente a Selección de Canadá Femenina, pero luego logró recuperarse con un triunfo 1-0 sobre la Selección de Argentina Femenina.

En el otro encuentro de la jornada final, Canadá y Argentina empataron sin goles y tuvieron que definir el partido mediante una tanda de penaltis, resultado que también influye en la lucha por el campeonato.

Más allá del resultado final, el equipo dirigido por Paniagua asume este torneo como parte de su preparación para la Liga de Naciones de Conmebol, competencia que servirá como clasificatoria para la próxima Copa del Mundo femenina.