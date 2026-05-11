James recibió invitación de lujo para jugar en la Liga Betplay con impensado equipo

James Rodríguez sigue dando de qué hablar tras una serie de acontecimientos que han girado entorno a su alrededor luego de sus últimas dos asistencias en la MLS con Minnesota, las declaraciones que dio sobre su retiro como futbolista profesional después del Mundial y por la invitación que recibió para jugar en la Liga Betplay.

El '10' de la Selección Colombia brilló en la última fecha de la MLS con la remontada parcial frente a Austin FC, colocando dos asistencias en tan solo 8 minutos. Sin embargo, el volante también se está robando las miradas por un regalo de lujo que le llegó hasta Estados Unidos, la camiseta de 'Tatay' Torres, quien poco después le hizo una invitación para que llegue a jugar a Deportes Tolima.

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En Tolima piden a gritos la llegada de James Rodríguez

Deportes Tolima es uno de los equipos del momento a nivel nacional e internacional, ya que no solo brilla en la Liga Betplay con su clasificación a los cuartos de final, sino también ha llevado a cabo una buena participación en la Copa Libertadores, siendo líder parcial del Grupo B y quedando muy cerca de la clasificación a la siguiente instancia.

El buen momento por el que pasa el 'vinotinto y oro' no pasa por desapercibido, mucho menos para James Rodríguez, quien sigue la actualidad del equipo hasta en Estados Unidos y no pierde ni una pisca el amor que siente por el club en el que jugó su padre y en donde se espera pueda llegar a jugar él en algún momento de su carrera.

Al '10' de la 'tricolor' siempre se le ha visto bastante vinculado al club tolimense, con la indumentaria y mensajes hacia los jugadores, y lo volvió a demostrar justamente al recibir un regalo especial por parte del equipo y de Tatay Torres, su camiseta con el #10.

Después de este hecho, Tatay habló al respecto de la emoción que sintió al ver el momento en el que James recibió la camiseta y no desaprovechó tampoco para hacerle una inesperada invitación para que llegue a Ibagué y pueda jugar con el equipo en algún momento.

Próximo partido de James

El siguiente reto en el que James Rodríguez podría llegar a sumar minutos con la camiseta de Minnesota sería en condición de local, en el Allianz Field, el miércoles 13 de mayo contra Colorado sobre las 19:30 hora Colombia.

Próximo partido de James con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que James podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.